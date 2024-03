Rugby : Decazeville, le point du contentement à Monflanquin

Dans un match de haut de tableau, et avec des faits contraires, le SCD a ramené le bonus défensif, dimanche 3 mars.

Prendre un point sur la pelouse de Monflanquin (3e), c’est du domaine de la belle performance ; comme le Sporting (2e), dimanche, qui a relevé ce défi malgré une hécatombe de blessures. Un point pris face à un adversaire direct, cela marque les esprits surtout lorsque le Sporting perdait au bout de trois minutes de jeu son capitaine Loïc Rouquette (cheville), puis son leader des lignes arrières Albert Valentin au bout d’une demi-heure de jeu cumulées aux sorties prématurées de Romain Barascud et Marvin Roques.

Rouquette, le coup dur

Pourtant pas de quoi entamer la solidarité et la vaillance des Decazevillois qui, s’ils ont mené un temps au score avec deux essais de Quentin Thomas et Joran Vidal, voyaient les Lot-et-Garonnais revenir dans la partie et prendre le score à la pause, d’un tout petit point, 18-17. Une période totalement débridée lors de laquelle les deux formations auront usé de leurs temps forts pour marquer avec une domination légèrement à l’avantage des locaux qui se montraient plus entreprenants en toute fin de période. La suite ne sera que grosse défense et solidarité pour un Sporting privé de ballons, la quasi-totalité de la seconde période. "Nous n’avons pas fait énormément de fautes, ce qui est vraiment positif. Les gars se sont vraiment dépouillés en défense, cela fait plaisir à voir. Nous méritons vraiment ce point de bonus défensif", confirmait l’entraîneur Anthony Julian à la fin de la rencontre, avec un air relativement satisfait de prendre ce fameux point sur cette pelouse et face à une formation loin d’être facile à manœuvrer sur ses terres.

Fin de saison palpitante

Seul véritable point négatif, la blessure du capitaine Loïc Rouquette qui semblait sérieuse, dimanche soir, les autres blessures du jour ne sont vraisemblablement pas inquiétantes. Car la suite arrive vite : dimanche prochain, Causse-Vézère, autre qualifiable, pointe son nez à Camille-Guibert après une lourde défaite sur sa pelouse face au leader, Sarlat (23-49). Le Sporting est, lui, toujours deuxième du classement, mais l’étau se resserre entre les formations comme Causse-Vézère qui est cinquième à deux petites unités de Decazeville.

Une fin de saison palpitante où le SCD a son destin entre les mains, s’il ne commet pas de faux pas à domicile.