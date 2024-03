Luc-la-Primaube. Laurent Portal élu 4e adjoint au maire

Cédric Albinet, 4e adjoint a fait connaître son intention de démissionner de ses fonctions d’adjoint au maire.

Cette démission a été acceptée par le préfet de l’Aveyron en date du 16 février.

Lors de la dernière séance publique du conseil municipal, respectant les conditions suivantes "Quand il y a lieu, en cas de vacances de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder", les élus se sont prononcés à l’unanimité sur l’élection de Laurent Portal (conseiller municipal délégué) qui occupera le même rang que Cédric Albinet qu’il est amené à remplacer.

La liste "Union et Action pour Luc-la-Primaube" n’ayant plus de suppléants, la liste des conseillers municipaux reste à 28 au lieu de 29 (communes de 5 000 à 10 000 habitants).

Par ailleurs, le conseil municipal a fixé les taux d’imposition des taxes principales pour l’année 2024. Taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale : 11.70 %. Taxe foncière (bâti), taux de référence : 43.06 %. Taxe foncière (non bâti) : 110.53 %.

La ville de Luc-la-Primaube, en collaboration avec Rodez Agglomération, a souhaité se concentrer sur les énergies renouvelables suivantes : le solaire photovoltaïque sur toiture et sur ombrières, le solaire thermique, la géothermie ou biomasse.

Le conseil municipal a approuvé le schéma des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que leurs ouvrages connexes.

La société Polygone envisage la construction d’un lotissement "Les Oustals de la Brienne" de 28 lots sur des terrains que la commune est amenée à lui céder, rue du Lavoir à Luc, et doit par conséquent déposer un permis d’aménager intégrant la voirie et ses accessoires, un cheminement piéton, une aire de jeux pour enfants et ses équipements et divers autres éléments participant à l’aménagement de ce futur quartier.

Des espaces communs qui seront remis à la commune pour qu’elle en assure la gestion une fois les travaux achevés.