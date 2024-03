Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les féminines de l’équipe U13 du basket club proches de l’exploit

L’équipe des U13 du club de basket marmot, après avoir éliminé Olemps en quart de finale de la coupe de l’Avenir, affrontait l’Elan Aveyron Basket en demi-finale, mercredi 28 février, au gymnase de la Falque. Ce match fut loin d’être une formalité pour les visiteuses qui sont 3es au plus haut niveau régional.

L’équipe locale partait avec 5 points d’avance par quart temps ; avec cet avantage et une bonne défense, elles auraient pu remporter le 1er et le 3e quart temps, finalement égalité 8 partout ! Elles ne s’inclinent que lors du 2e et du 4e (8-13 et 7-12), mais elles se sont battues jusqu’au bout et gagnent le dernier quart temps 16 à 12.

Malgré cette défaite très honorable qui les élimine de la coupe de l’Avenir, cela présage une fin de saison intéressante pour aller chercher le titre en championnat départemental.