Rodez. Quilles au maillet : deux podiums pour le club de l’Entente

L’Entente sport quilles Cransac-Auzits était représentée par six éléments à Senergues, où se déroulait le championnat départemental Individuel de quilles aux maillets.

Cathy Maury, Gaston Pons, Jean Claude Volte, Jean Michel Bricard et Gabriel Rouquette formaient la délégation de l’Entente Cransac Auzits, qui avait bien l’intention de faire honneur aux couleurs du club.

Ceci dit, la centaine de compétiteurs présents pour cet individuel étaient dans les mêmes dispositions.

Après avoir vaillamment défendu leurs maillots, deux joueurs de l’Entente sont montés sur le podium. Le vétéran Jean-Michel Bricard s’est adjugé la première place à la consolante de sa catégorie, et le minime Gabriel Rouquette, le plus jeune de cette compétition, est monté sur la 3e marche du complémentaire.

"Deux beaux podiums et une belle journée pour notre club et notamment notre groupe de quilles aux maillets", résumait le président de l’Entente Michel Bruel, qui ne tarissait pas d’éloge vis-à-vis du club organisateur de Sénergues pour la gestion de cette compétition et la qualité du repas servi à midi".