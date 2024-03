On connait depuis ce mardi soir les oppositions des demi-finales de la coupe de l'Aveyron.

Le week-end des 30 et 31 mars sera consacré aux cinq coupes départementales. Et plus précisément à leurs demi-finales, qui se joueront toutes les dix sur terrain neutre. Des lieux qui seront déterminés dans quelques jours, alors que le tirage au sort des oppositions à, lui, eu lieu ce mardi soir à Rodez, depuis le salon du stade Paul-Lignon qui accueillera la finale fin mai.

Toutes les demies Coupe de l’Aveyron hommes

Saint-Georges-de-Luzençon (D1) - Espalion (D1)

Aguessac (D1) - Naucelle (D1)

Coupe de l’Aveyron femmes

Naucelle (D1) - Bozouls (D1)

JS Lévézou (D1) - Montbazens-Rignac (D1)

Coupe des réserves hommes

Montbazens-Rignac III (D4) - Ouest Aveyron II (D2)

Comtal III (D3) - Luc-Primaube III (D4)

Coupe des réserves femmes

Olemps (D2) - Haut Lévézou (D2)

Sources Aveyron (D2) - EFC 88 (D1)

Coupe de l’essor hommes

Manhac (D4) - Camboulazet (D4)

Larzac vallées (D4) - UF Capdenac (D4)

À noter la nouveauté cette année, grâce à un des sponsors de l’organisateur, la société aveyronnaise RAGT : la dotation pour les demi-finales femmes de la coupe de l’Aveyron de maillots dédiés, à l’image de ce qu’il se faisait jusque-là qu’avec les hommes. Des demies féminines qui pourraient d’ailleurs bien donner un remake de la finale 2023, entre un Bozouls tenant du titre et omnipotent en championnat de D1 (8 victoires, 3 nuls) et un Montbazens-Rignac qui le colle au classement (27 points chacun), avec neuf succès et deux revers.



Chez les hommes, le tenant Espalion est aussi encore là. Mais la dynamique n’est pas là même. Et son adversaire de la demie, Saint-Georges, est très coriace. D’ailleurs, si les sud Aveyronnais remportent leurs quatre (!) matches en retard en D1, ils passent leaders ! Dans l’autre duel, Aguessac voudra aussi représenter le sud du département en finale face à un habitué du rendez-vous final, Naucelle. Alléchant.