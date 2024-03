MÉTÉO. Salles-Curan, Sévérac-l'Église, Lévézou, Aubrac : il neige à nouveau en Aveyron qui reste placé en vigilance jaune

Les flocons de neige sont de retour en Aveyron ce mardi 5 mars après-midi alors que le département reste placé en vigilance jaune neige-verglas.

Météo France a placé l'Aveyron ce mardi 5 mars 2024 en vigilance jaune neige-verglas. Après un premier épisode temporaire dimanche, les flocons sont de retour cet après-midi.

Un mélange de pluie et de neige

Un mélange d'averses de pluie et de neige. Comme le rapporte Météo Express, "des giboulées de neige sont en cours sur les reliefs". Comme ici, de "gros flocons observés à Salles-Curan vers 850 m en Aveyron".

Des giboulées sur certains secteurs

Météo Sud-Aveyron vient de poster la vidéo d'internaute, Dim Dim, montrant les giboulées de neige couplées aux coups de tonnerre du côté de La Clau à Vezins-de-Lévézou à une altitude de 960 m).

Ici, aussi, à Sévérac-L'Eglise, la neige tombe.

Prudence sur les routes car si les chutes de neige résistent et que les températures se rafraîchissent, les chaussées risquent de devenir glissantes.

Neige sur l'Aubrac, températures négatives

Comme l'annonçait déjà ce mardi matin Météo Sud-Aveyron, "la neige tombe sur l'Aubrac au-dessus de 1 000-1 100m. Une fine couche peut être présente sur la chaussée au-dessus de 1 200 m. Les températures sont négatives aux stations de ski de Laguiole et de Brameloup, entre - 0,5 °C et -1 °C, 0 °C à Alpuech et +1 °C à Laguiole.

La limite pluie-neige pourra s'abaisser à 800-900 m d'ici ce soir sur le département et les Monts de Lacaune.