Decazeville communauté et Aubin : après la démission de Michel Baert, Lionel Aulanier lui succède dans l’opposition

Comme annoncé, l’ancien maire et élu minoritaire d’Aubin Michel Baert a remis sa démission à la municipalité et à Decazeville communauté. Lionel Aulanier prend sa place dans l’opposition aubinoise.

Il l’avait annoncé dès le soir de sa défaite aux élections municipales anticipées d’Aubin début février. Michel Baert, ancien maire et nouvel élu d’opposition communautaire, a remis sa démission au lendemain de la prise de fonction de son adversaire direct et successeure Christine Teulier. Son retrait sera officialisé ce jeudi à 17 heures, en tout début de séance du conseil de Decazeville communauté, où la nouvelle maire a été élue vice-présidente aux côtés de la majorité du président François Marty.

Maurice Couderc, bras droit du démissionnaire lors de son mandat et premier de la liste des élus minoritaire aubinois pour le remplacer, ayant abdiqué dans le même temps, la place au sein de l’institution reviendra à Lionel Aulanier.

"Il y a eu plus de 600 personnes qui ont voté pour nous, j’estime qu’on se doit de les représenter, par respect de la démocratie et pour ne pas laisser le champ libre à la majorité", explique le nouvel élu communautaire, ancien n° 7 de la liste défaite "Construisons notre Aubin".

"Ce n’est pas forcément par gaieté de cœur parce que je sais qu’il y aura des moments difficiles et que nos voix ne compteront pas beaucoup pour la majorité", estime ce dernier, qui "ne juge absolument pas ceux qui ont démissionné. S’ils l’ont fait, c’est qu’ils avaient de bonnes raisons". Une prise de fonction comme un baptême du feu pour l’homme de 54 ans.

Après avoir désigné les représentants de la communauté au sein des organismes extérieurs et statué sur la modification de la composition des commissions intercommunale – et avant de voter la modification du règlement sur l’assainissement collectif et sur les opérations de réhabilitation des branchements des particuliers à ce réseau – les élus communautaires débattront en effet de l’orientation budgétaire 2024.

Un moment politique important. "C’est ma première et on attaque avec une chose assez lourde. Mais je sais qu’au sein du conseil, il y a des personnes bienveillantes", juge le néophyte, seul représentant de l’opposition aubinoise parmi les six élus de la ville à Decazeville communauté.

Dès la fin de la séance, l’ancien adjoint aubinois en charge de la jeunesse siégera également pour la première fois en tant qu’élu minoritaire – ils étaient tous absents lors du conseil d’installation le 19 février – au conseil municipal d’Aubin, prévu à 20 heures, aux côtés de cinq élus de son bord. Et là aussi, des arrivées sont annoncées pour remplacer les départs de Michel Baert et Maurice Couderc et le renoncement avant eux de 10 colistiers. Nadine Bontemps, n° 16, et Céline Costuméro, n° 18 de la liste, feront ainsi leur entrée au sein de la minorité, composée de Marie-Emilie Botella, Maryline Salvan, Ambdillah Bacar et donc Lionel Aulanier, qui souhaite former "une opposition constructive".

"Je n’ai aucune animosité avec personne. On ne va pas entrer dans une guerre en votant" contre "par pure opposition basique", annonce celui qui incarne aujourd’hui à Aubin la minorité face aux élus de la nouvelle maire Christine Teulier et du député LFI Laurent Alexandre.