Football : blessé, le Ruthénois Lucas Buades devrait manquer Amiens

Le sang et or s'est blessé au pied gauche à l'entraînement, mercredi 6 mars. Et si la nature de la blessure reste encore à déterminer, elle pourrait être grave.

Coup dur pour Lucas Buades. Mercredi 6 mars, à quatre jours du déplacement à Amiens, en vue de la 28e journée de Ligue 2, le piston droit du Rodez Aveyron football s'est blessé au pied gauche à l'entraînement. Soutenu par des béquilles, il a passé des examens en milieu d'après-midi pour déterminer la nature de la blessure. Le verdict n'est pas encore tombé.