Luc-la-Primaube. Football : l’équipe fanion engrange une 5e victoire consécutive à Réquista

Rien n’arrête l’équipe fanion de Luc Primaube football club qui est allée chercher une cinquième victoire consécutive méritée à Réquista. Les locaux ont ouvert le score à la 25e minute.

Les protégés de Franco Vignola ont réagi aussitôt et ont égalisé par Sami Djinidi à la 30e.

Au retour des vestiaires, ce sont à nouveau les locaux qui vont trouver le chemin des filets à la 70e.

Mais c’était sans compter sur Kevin Arnal qui égalise à la 75e. Les locaux font ensuite bloc et procèdent en contres pour essayer de l’emporter, mais leurs offensives ne sont pas assez dangereuses pour inquiéter les Luco-Primaubois qui vont allumer une dernière mèche par Théo Gonzalez à la 85e. Avec cette victoire, cette équipe, qui a bien résisté aux assauts réquistanais en fin de match, distance un prétendant au podium. Avec 9 victoires et 5 défaites, elle conforte sa 3e place au classement. Le prochain match sera joué samedi 16 mars à 18 heures chez le leader incontesté de la poule Onet-le-Château II. Les rencontres qui devaient opposer l’équipe II à Salles-Curan-Curan et l’équipe III à Druelle III ont été reportées, les terrains étant enneigés.

Quatre équipes U9 ont participé à un plateau au Monastère, les U11 à un plateau à Naucelle et à un challenge à Luc, les U13 en championnat à Rodez et à Luc.

Prochaines rencontres samedi 16 mars chez le leader de la poule Ouest Aveyron pour l’équipe II et le 23 mars face à Montbazens-Rignac pour l’équipe II qui est exempte le 16 mars.

Les inscriptions pour les équipes U7, U9, U11 et U13, désirant participer au traditionnel tournoi du 1er mai à Luc, sont ouvertes.