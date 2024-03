Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les pêcheurs restent particulièrement actifs

L’assemblée générale de la société de pêche a réuni une cinquantaine de personnes. Le président de l’AAPPMA, Vincent Salgues, dressait le riche bilan de la saison 2023. L’association et ses 968 pêcheurs organisent de nombreuses animations et stages de pêche auprès des jeunes, financent des modules d’éducation à l’environnement en milieu scolaire, organisent et contribuent aux concours de pêche sur le lac de Cabanac, accueillent au plan d’eau du Ribatel durant la saison estivale, empoissonnent en truites la rivière Lot et en brochets sur le lac, etc.

La saison passée a aussi été marquée par deux nouveautés majeures : un stage de pêche pour les enfants, tous les soirs durant la semaine de l’enduro Carpe, un format atypique qui représentante sans doute une première nationale ; et la première édition de l’Open de Cabanac, en octobre dernier, concours de pêche aux poissons blancs qui a réuni une trentaine de compétiteurs. Toutes ces actions peuvent se faire grâce aux adhérents d’une part via leurs cotisations, et d’autre part aux bénévoles impliqués dans l’association, dont leur investissement mérite de francs remerciements. L’AG ordinaire s’est poursuivie par une assemblée extraordinaire, visant à la mise à jour des statuts conformément aux dispositions nationales et un vote pour une évolution du nom de l’association. Il s’agira désormais de l’"AAPPMA de Saint-Geniez-d’Olt et Cabanac".

Cette évolution vise notamment à donner un peu plus de visibilité à la petite localité de Sainte-Eulalie-d’Olt, destination reconnue jusqu’au niveau européen. Enfin, la matinée s’est terminée par les prises de paroles des élus de la com-com, des communes avoisinantes et du président de la FD de pêche. Les pêcheurs peuvent, depuis plusieurs années, compter sur l’implication et la reconnaissance des collectivités territoriales.