Espalion. Portes ouvertes au collège Louis-Denayrouze

Le collège public d’Espalion se déroulera ce samedi 9 mars, de 9 heures à midi.

Cette matinée est toujours un moment attendu. Elle est l’occasion pour les futurs élèves et les familles de se renseigner et souvent de conforter leur choix en découvrant leur futur cadre scolaire.

Une organisation bien cadrée

À leur arrivée dans l’établissement, les futurs collégiens et leur famille seront accueillies au réfectoire autour d’une collation préparée par les agents du collège.

De 9 heures à 10 h 45, des visites de groupe guidées sont organisées par l’équipe pédagogique et des élèves. Après 10 h 45 et jusqu’à midi, les familles sont toujours accueillies mais orientées dans le cadre d’une visite libre du collège.

Tout au long de la matinée, les visiteurs rencontreront les professeurs et les personnels du Collège. Ils iront à la découverte des salles de sciences, des laboratoires, des salles informatiques et de technologie, du centre d’information et de documentation (CDI), des salles d’arts plastiques et de musique. Ils auront alors l’occasion de voir fonctionner les imprimantes 3D, d’observer les projets technologiques innovants présentés et primés les années antérieures.

Différentes expositions et travaux d’élèves seront également présentés aux familles.

Les professeurs et autres personnels répondront aux questions concernant les options, les langues vivantes, les pratiques culturelles et sportives, les projets pédagogiques, la vie au collège, les dispositifs de réussite mis en place.

Un cadre de travail agréable

La visite permettra également de découvrir les différents services administratifs, médico-sociaux, la vie scolaire, le foyer des élèves et l’internat. Ainsi les visiteurs pourront visualiser les moyens mis en œuvre pour préparer l’avenir des élèves et pérenniser les très bons résultats obtenus par le collège aussi bien au niveau de la réussite au Diplôme National du Brevet que dans le cadre de l’orientation post-troisième.

Les personnels de l’établissement seront heureux de vous recevoir ce samedi 9 mars, à partir de 9 heures.