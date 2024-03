Simone Falip s’en est allée

C’est avec stupéfaction que le village de Noailhac a appris le décès de Simone Falip, épouse de Michel Falip, ancien maire du village et correspondant de notre titre. Depuis un peu plus de trois ans elle luttait contre la maladie qu’elle a supportée avec courage. Mais depuis deux mois son état de santé s’est aggravé et la maladie a fini par l’emporter. L’an passé encore elle célébrait ses noces d’or en dansant. Ses obsèques ont eu lieu en l’église de Noailhac devant une foule impressionnante.

Simone est née le 6 juin 1952 à Pruines. Elle est l’aînée d’une fratrie de trois enfants. Après les études primaires dans ce village elle va poursuivre ses études secondaires à Rodez ou elle obtiendra son bac. Ses vacances, elle les passe à la récolte des fruits, à Pruines et à servir dans un restaurant à Villecomtal. Elle fait la rencontre de Michel et se marie le 14 avril 1973 à la mairie et l’église de Noailhac. Le couple s’installe sur la ferme de Montbigoux. De leur union naîtront Yannick et Élodie qui leur donneront quatre petits-enfants.

Quelques mois après son mariage elle rentre à la pharmacie Paret à Saint-Cyprien, ou elle alternera ses études à Toulouse pour obtenir son diplôme de préparatrice en pharmacie et sa vie de famille. Elle effectuera toute sa carrière dans cette officine pendant 40 ans, très appréciée de la clientèle. Avec son sens de l’accueil elle ouvre en 1990 des chambres d’hôtes qui seront suivis en 2002 de l’ouverture de deux gîtes.

Elle était bénévole dans plusieurs associations en particulier l’ADMR et l’accueil de jour à Saint-Cyprien ; le CCAS et le conseil consultatif à Noailhac. Passionnée de danse, elle rejoint au groupe folklorique "La Crouzade" ou elle a la joie d’aller danser jusque sur la muraille de Chine et dans plusieurs pays Européens.

Nous retiendrons d’elle sa gentillesse, son sourire, pleine d’entrain et de dynamisme, volontaire et toujours de bonne humeur. À son époux Michel et toute sa famille nous présentons nos sincères condoléances.