Football : cinq choses à savoir sur Amiens, le prochain adversaire de Rodez

Le Raf se rend en Picardie, samedi 9 mars à 19 heures, pour le compte de la 28e journée de Ligue 2.

Amiens en panne de victoire

Actuel 9e de Ligue 2 avec 38 points (1 de moins que Rodez), Amiens se situe dans la longue file de clubs à la fois capables de se mêler à la lutte pour les play-offs mais pas encore assurés de leur maintien. Les hommes d'Omar Daf pointent en effet à quatre longueurs de la 5e place et possèdent sept unités de plus que le premier relégable.

Ces derniers temps, les Picards ont pris du retard sur les équipes de tête, eux qui restent sur cinq matches sans victoire. Même s'ils restent sur un nul chez le 3e, Laval (1-1), cette série confirme leur irrégularité.

L'une des explications de cette mauvaise passe se trouve dans les absences de plusieurs joueurs importants. Le meneur de jeu Gaëtan Kakuta n'a pas joué avec l'ASC depuis le début de l'année 2024, lui qui a enchaîné la Can avec la République démocratique du Congo puis une blessure. Kylian Kaïboué a manqué les deux derniers matches sur blessure, tandis que le milieu Mamadou Fofana a été victime d'une rupture des ligaments croisés en novembre.

Une attaque peu prolifique...

Si les Amiénois restent englués au milieu de tableau, c'est notamment parce qu'ils pèchent dans le domaine offensif. Avec seulement 22 buts inscrits depuis le début de la saison, ils ont la deuxième plus mauvaise attaque du championnat, puisque seul Valenciennes, la lanterne rouge, fait moins bien avec 17 réalisations.

... et un meilleur buteur puni

Malgré son statut de meilleur buteur, avec 7 réalisations, Louis Mafouta n'est pas intouchable. L'avant-centre a en effet commencé le match à Laval sur le banc, avant d'entrer en jeu en seconde période. La raison ? Il a été sanctionné "pour un retard", a indiqué son entraîneur. La punition sera-t-elle levée contre Rodez ?

Un club habitué à la Ligue 2

L'opposition entre Amiens et Rodez oppose deux formations aux vécus opposés. Alors que les Ruthénois (9e saison à ce niveau) figurent parmi les moins expérimentés en Ligue 2, le club de la Somme est un habitué du deuxième échelon du football français. Les Picards disputent actuellement leur 42e saison à ce niveau, et seul Grenoble fait mieux (43) parmi les 20 pensionnaires actuels du championnat.

La Licorne réussit bien à Rodez

Le Raf aime bien ses voyages en Picardie. Les sang et or restent en effet sur deux succès au stade de la Licorne, 3-1 en fin de saison dernière et 1-0 en septembre 2021.