Sénergues. Les animations se succèdent à la bibliothèque

Après l’animation carnaval des enfants qui a connu son vif succès (Centre Presse du 26 février), place à une activité réservée aux adultes cette semaine à la bibliothèque du village. Laurette et Brigitte ont animé un atelier couture en complément de l’accueil habituel des lecteurs et lectrices qui viennent rapporter et choisir de nouveaux livres.

Tout l’après-midi les participantes ont pu confectionner, sous l’œil averti et les conseils des deux couturières, des pochettes et des petits sacs en tissus noués par un joli cordon. Tout ce petit monde est reparti ravi avec son ouvrage. Avec l’arrivée du printemps, il est prévu courant avril une animation d’échange de graines et de semences voire de plantations. Dans les tuyaux également un atelier encadrement avec du papier recyclé.

En attendant les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 14 h 30 à 17 heures, avec à chaque fois des jeux de société pour les amatrices et amateurs. En complément, afin que les personnes en activité puissent bénéficier localement de cet accès gratuit à la culture, la bibliothèque est désormais accessible le premier et le dernier samedi de 9 h 30 à 12 heures.