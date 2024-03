Nouvelle exposition à Rodez : les œuvres de l'artiste récompensé Sébastien Allart vous attendent place du Bourg

Jusqu’au 29 mars, le galeriste propose aux curieux de découvrir dans sa galerie les œuvres de l’artiste Sébastien Allart.

Philippe Annotiau organise une nouvelle exposition jusqu’au 29 mars. Dans sa galerie de la place du Bourg, il met à l’honneur les œuvres de Sébastien Allart. Un artiste récompensé dernièrement du premier prix du jury au Salon d’art contemporain de Saint-Raphaël et exposé dans différents lieux à travers l’Europe. "Je suis fier de plonger les Ruthénois dans un univers féminin et minimaliste grâce à cette exposition. Comme chaque année, le 8 mars, nous célébrons la journée des droits des femmes, donc c’est aussi le moyen de faire un clin d’œil à cet évènement", exprime le galeriste.

Sébastien Allart, né à Enghien-les-Bains il y a 48 ans, d’abord enseignant, ne se destinait pas au métier d’artiste. Tout a commencé il y a une vingtaine d’années devant un match de football, durant lequel il a griffonné sur une feuille de papier. De superposition en superposition, ces lignes dessinées ont fini par former un visage. "Sur le moment, j’ai trouvé sur ce papier beaucoup de charme, alors, j’ai fini par explorer ce style sur grand format avec un marqueur acrylique. Le grand format permet d’interpeller la technique, d’impressionner et de faire rentrer le spectateur dans la toile, dans mon travail", rajoute-t-il. C’est un dessinateur autodidacte passionné qui fournit un travail de longue haleine et de la persévérance pour livrer aujourd’hui des œuvres remplies de sensibilité.

"L’humain m’inspire particulièrement"

"Les aléas, les rencontres, les expositions et les voyages sont un enrichissement pour ma création. Chaque artiste se nourrit de ce qui l’entoure, et moi, l’humain m’inspire particulièrement. Je vais souvent prendre en photo des femmes ou des hommes que je croise dans ma vie. Et je vais chercher quelque chose qui me touche dans ces visages. Le plus souvent, ce sont les regards et notamment ceux des femmes. Ils ont une expression et dégagent une émotion très importante, tout comme la posture des corps ou des mains", explique Sébastien Allart.

L’expression des regards est tellement dessinée avec précision, qu’est perçue directement l’émotion que met l’artiste dans ses œuvres. Cela emporte très vite vers la rêverie et l’amour. "À travers mes œuvres, je raconte une histoire de séduction qui finit sur un baiser où deux êtres ferment les yeux. Pour moi, ce tableau représente l’accomplissement ; pour d’autres personnes, c’est le début d’une belle histoire, la fin d’une belle histoire, le milieu d’une relation… Ce qui me plaît dans l’art, c’est que l’histoire du spectateur va jouer sur son ressenti. Chaque personne aura une perception différente d’une œuvre. L’essentiel est que cela les touche, les inspire et s’ils sourient, c’est que j’ai tout gagné", conclut Sébastien Allart.