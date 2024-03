Aveyron : ce jardin d'exception ouvert aux visites une fois par an reçoit un prix national

Le jardin de Bernard Gagnant, à Brommat, vient de remporter un prix national décerné par la Société nationale d’horticulture de France.

La Société nationale d’horticulture de France, prestigieuse institution œuvrant depuis presque deux siècles, a souhaité reconnaître et primer le talent des jardiniers, qu’ils soient débutants ou aguerris, et révéler au public des jardins d’agrément privés d’exception.

D’avril à juin 2023, des jardiniers de la France entière se sont portés candidats pour participer à "Jardins Secrets" et tenter d’en être les lauréats en tenant le plus grand compte des critères de jugement des jardins, tels que l’insertion du jardin dans son environnement, la composition paysagère, le choix de la palette végétale et sa diversité, la qualité ou encore les méthodes d’entretien.

Le parc arboretum de La Barthe

Et pour cette première édition, le jury composé de professionnels, journalistes et autres, a eu un coup de cœur pour un jardin aveyronnais : celui créé en 1995 par Ghislaine et Bernard Gagnant, à Brommat, lauréat de la catégorie jardin de plus de 5 000 m2. Enclavé entre deux routes, le parc arboretum de La Barthe de Bernard Gagnant se développe autour d’un habitat de 1840, s’étalant sur 9 000 m2, planté et engazonné sur un sol résultant à la fois d’une coulée basaltique et d’un socle granitique.

Le propriétaire a dû s’adapter en créant à la fois un jardin d’agrément et un arboretum. Rosiers, hortensias, pivoines, azalées voisinent avec les conifères, les arbres d’ornements, les fruitiers. Un bel aperçu du monde végétal, entre arboriculture dans l’espace supérieur, plat, et petits jardins fleuris limités par des murets de pierre, vestiges des constructions du passé. De petits espaces où rhododendrons, azalées, roses… Et vivaces font bon ménage. Toutes les plantes, 1 400 sujets, sont inventoriées, étiquetées selon la nomenclature officielle. Certains sujets font l’objet d’attention particulière : métaséquoia, certains acer, magnolia…

Ouvert à la visite une fois par an

Seize panneaux pédagogiques renseignent les visiteurs occasionnels. Une fois par an, une visite à thème est ouverte au public, organisée autour des "Feuillages d’automne". L’atmosphère particulière est rendue par la proximité des lacs de barrage sur la Truyère qui apportent une température et des brumes bienfaisantes les matins d’été. L’entretien est mécanique et manuel, soit en faisant appel à un fermier local, soit en famille.

L’arrosage est intégré, l’eau est récupérée, le centre équestre voisin fournit le fumier. La mise en place de ruches, l’absence de pesticide font de ce lieu une promenade apaisante… Qui plus est depuis cette nouvelle distinction nationale !