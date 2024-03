Onet-le-Château. Le trophée d’impro Culture et diversité au collège Saint-Viateur-Canaguet

Maître de cérémonie, DJ, arbitre, patinoire, la contée, la silencieuse, thème mixte… sont quelques-uns des mots qu’ont découverts les parents des jeunes artistes du collège Saint Viateur-Canaguet lors des matchs d’improvisation théâtrale du "Trophée d’Impro Culture & Diversité" qui s’est déroulé vendredi dernier au collège.

Le trophée d’impro Culture et diversité est un programme national d’éducation artistique et culturelle des arts de l’oralité créé en 2010, à l’initiative de Jamel Debbouze et Marc Ladreit de Lacharrière, sous la direction artistique d’Alain Degois, dit Papy. Les jeunes de l’atelier ont dû, seul ou à plusieurs, selon les directives données par l’arbitre, inventer sur le moment, des scènes parlées ou mimées ayant comme sujet par exemple "panique à la maison de retraite" à traiter en une minute ! Cet atelier permet à chaque jeune de développer sa spontanéité, son imagination et sa pratique de l’oral en public. On ne peut que saluer les jeunes de la 6e à la 3e, investis, talentueux qui ont permis à chaque spectateur de passer une agréable et très joyeuse soirée. Autour d’Olivier Royer, professeur de théâtre et metteur en scène, les collégiens pratiquent l’art théâtral dans le projet théâtre du collège regroupant le trophée, mais aussi un atelier de pratique/découverte et un atelier de construction théâtrale sur le devoir de mémoire. L’ensemble des projets donne lieu à un spectacle de fin d’année à La Baleine, où les talents artistiques des jeunes sont mis en valeur. Et pour finir par un clin d’œil au trophée : bravo et merci.