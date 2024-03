Druelle Balsac. Les AAPPMA de Rodez et Druelle-Luc-Moyrazès ont fusionné

L’AAPPMA de Druelle-Luc- Moyrazès a tenu sa deuxième assemblée générale extraordinaire, vendredi 1er mars à la salle des fêtes de Druelle. Il était demandé aux adhérents présents de se prononcer "pour" ou "contre" la fusion, dissolution et absorption de celle-ci avec l’AAPPMA de Rodez. Ce sont 21 adhérents présents qui se sont prononcés, 18 "pour" et 3 "contre". Par conséquent, la dissolution de l’AAPPMA de Druelle-Luc- Moyrazès a été votée par une majorité des pêcheurs adhérents présents, qui ont également approuvé le traité de fusion absorption entre les deux AAPPMA. Comme il a été notifié dans le traité, l’AAPPMA sera encore fonctionnelle jusqu’au 1er avril. Fin avril 2024, une nouvelle structure commune prendra le relais. Le président Georges Rouvière a conclu cette assemblée générale par ces mots : "Quoi qu’il en soit, ce n’est pas sans une certaine émotion que nous allons tourner la page. Je tiens à rendre hommage à mes prédécesseurs, Jean-Claude Bru et Frédéric Viguier et aussi à tous les bénévoles qui ont œuvré pendant toutes ces années et dont certains continuent encore actuellement. Aujourd’hui nous avons fait un choix ensemble en rejoignant l’AAPPMA de Rodez afin d’étoffer nos savoir-faire communs, pour les pêcheurs mais surtout pour l’avenir de la pêche en général et les générations futures de pêcheurs. Une nouvelle aventure nous attend et je compte sur vous pour la mener à bien".