Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les résidents de l’Ehpad Étienne-Rivié se sont mis à l’heure andalouse

Il y a tout juste quelques jours de cela, les résidents de l’Ehpad Étienne-Rivié ont passé une après-midi à l’heure espagnole. En effet, le groupe folklorique "Flamenco y Feria" d’Aubin est venu donner une représentation dans l’établissement.

Composé de 5 femmes et d’un homme, ils ont enflammé la scène au travers des différentes chorégraphies comme la rumba gipsy, et du folklore andalou. Faisant virevolter les châles, jouant des castagnettes, maîtrisant la danse des chapeaux et éventail. Le tout dans une ambiance des plus joyeuses, même des résidents se sont essayés à des danses sous les applaudissements du public.

Une après-midi festive ou 70 personnes sont reparties avec du soleil dans les yeux. Les applaudissements soutenus en disaient long sur le bon moment passé grâce aux talentueux artistes qui ont enflammé les spectateurs.