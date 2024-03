Espalion. "Mariages" : l’hyménée réussi des Martagons de l’Aubrac

La troupe des Martagons de l’Aubrac entame une nouvelle saison qui s’annonce prometteuse avec "Mariages" qui célèbre trois unions dans des styles différents.

On ne présente plus les "Martagons de l’Aubrac" créés en 1990. La troupe du Nord-Aveyron, portée par Édith Emerard et de nombreux bénévoles, compte une longue histoire faite de succès, de spectacles de qualité et de fidélité du public.

Après la première à Graissac, elle s’est produite samedi soir à Saint-Côme-d’Olt, pour une soirée organisée par le club de gymnastique d’Espalion.

La salle des fêtes affichait complet avec près de trois cents spectateurs. Une terre bénie pour le théâtre, une représentation de la troupe "Pour demain et après" ayant attiré autant de monde il y a un mois.

Trois pièces étaient au programme de cette agréable soirée : un extrait "Du manuel du savoir-vivre en bonne société" de la Baronne Staffe, "Georges Dandin" de Molière, et "La force des jeunes filles" de Jean Vilar.

La prestation pleine de réalisme, de naturel, d’enthousiasme de la vingtaine d’acteurs, rehaussée par de magnifiques costumes et des textes où se mêlaient quiproquos, duperies, langage précieux… ont séduit le public et provoqué à maintes reprises les rires de l’assistance.

Un passage réussi pour la troupe qui se produira samedi à Boulogne-Billancourt et affiche encore une dizaine de représentations à venir dans le Nord-Aveyron et à Rodez.