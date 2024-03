Espalion. Le Sport en spécialité au baccalauréat à l’IIC

Le lycée Immaculée conception est l’unique lycée privé de l’Aveyron à compter le Sport comme spécialité au baccalauréat !

L’établissement propose aux élèves de nombreuses façons de se dépenser, d’enrichir leur motricité, la connaissance de leur corps et surtout d’augmenter le temps d’activité tout au long de leur cursus, grâce notamment à des installations sur place, au développement de nombreuses options et à l’utilisation du milieu naturel qui s’offre à eux.

En EPS, les enseignants travaillent autour de 5 champs d’apprentissage pour développer des compétences différentes à travers des activités diverses : course en demi-fond, course en relais, badminton, handball, volley-ball, gymnastique, danse pour les collégiens, auxquelles s’ajoutent la musculation, le step ou encore la course en durée au lycée.

Dès la 6e au collège jusqu’au lycée, une option pleine nature (APPN) est proposée 2 heures par semaine en plus des horaires de pratique sportive obligatoire.

Il s’agit d’apprendre à se repérer et faire des choix d’adaptation en fonction du milieu, à travers des activités comme le Bike & Run, le trail, la course d’orientation, le VTT et le canoë.

Le mercredi après-midi, l’association sportive du collège et du lycée (AS) propose de nombreuses activités alternant entraînements, matchs et compétitions basket, futsal, VTT, course d’orientation et Bike & Run. En fin d’année, la participation aux Raids de Pleine Nature permet aussi aux élèves de partager des moments de cohésion forts.

Enfin au lycée, une SELO (Section Européenne en Langues) avec un enseignement en EPS en anglais consiste à découvrir des activités sportives anglo-saxonnes comme le cricket, le hockey, le gaelic football, le baseball…

Cependant, la spécialité originale et majeure proposée aux lycéens commence à partir de la première avec l’enseignement de spécialité (EDS), EPPCS (Éducation Physique Pratiques et Cultures Sportives) seulement présente dans 2 lycées aveyronnais.

Il s’agit d’une spécialité coefficient 16 pour le baccalauréat à raison de 4 heures en première et 6 heures en Terminale pour les élèves qui souhaitent s’orienter dans les secteurs du sport, de la santé et de la sécurité.

La spécialité alterne des activités pratiques comme la musculation à la maison du sport, le tennis en lien avec le club du TCE, le biathlon laser, le VTT et les cours théoriques avec des thèmes comme les métiers du sport, les bienfaits de l’activité physique sur la santé, les dangers de la sédentarité, la traumatologie sportive, les éléments de la performance sportive, afin de préparer aux études post-bac. Les élèves sont aussi mis en situation d’éducateur face à un public d’élèves et doivent mener des projets pour apprendre à anticiper, s’organiser en groupe et animer.

Demi-journée de découverte pour les CM2

Cette pratique sportive au service de l’équilibre et du bien-être de tous les élèves commence donc dès la sixième. Les élèves de CM2 du territoire ont encore la possibilité de s’inscrire à la deuxième demi-journée de découverte du collège qui aura lieu ce mercredi 13 mars.

Inscriptions au 05 65 51 11 70ou par mail à : educationsecretariateleves@immacespalion.org