Villefranche-de-Rouergue. Succès de la matinée de rencontres professionnelles

Élargir ses contacts, générer des liens et des partenariats, partager ses expériences et développer sa clientèle, le tout dans la convivialité, le respect et la bienveillance… Telles sont les principaux objectifs du Réseau Villefranchois Recommandation créé en 2021.

Les 40 entreprises adhérentes se retrouvent tous les vendredis du mois dont le 1er aux Fleurines autour d’un petit-déjeuner. Les demandes affluant et les places étant limitées, le RVR a organisé une réunion élargie vendredi dernier Salle de la Madeleine autour d’un petit-déjeuner copieux. Plus de 60 professionnels de tous les secteurs d’activité ont répondu présent.es à cette invitation et ont échangé sur leurs métiers autour de tables rondes. "Le premier essai de cette matinée business s’avère particulièrement positif" s’est réjoui le président du VRV, Cédric Couderc. "C’est la preuve qu’il y a un réel besoin d’échange, que l’activité économique du secteur villefranchois ne décline pas et que la dynamique est déjà bien présente dans notre région."

Devant ce franc succès, le RVR est heureux d’annoncer une 2e édition dans les mois à venir.