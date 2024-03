Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Culture et éveil artistique s’invitent à l’Ehpad Etienne-Rivié

Mercredi 28 février a eu lieu le décrochage de l’exposition photos "automne" de l’association Foto d’Olt. Cette exposition a pris place gracieusement dans les locaux de l’Ehpad Etienne-Rivié tout au long du mois de février. L’idée de départ pour l’association était de fournir une exposition photo tous les six mois avec un sujet imposé et approuvé par la majorité des adhérents. La première exposition portait sur l’Eau-Brac. Celle présentée ce jour est sur le thème de l’automne en général.

Chacun a pu exprimer son analyse et son émotion à travers ces images. Cette diversité de lecture a fait tout l’intérêt de cette exposition. Du champignon en passant par les feuilles d’automne, les vaches dans une brume d’Aubrac et les ciels colorés et contrastés qui ont invité au voyage. Cet accès à la culture a permis aux résidents de développer leur éveil artistique ainsi que la création d’un lien intergénérationnel avec les adolescents de l’association Ludik qui ont proposé aux résidents à mobilité réduite de se faire aider pour se déplacer tout au long de la visite de l’exposition.

La direction de l’Ehpad remercie l’association Foto d’Olt, ainsi que le personnel et tous les bénévoles et intervenants pour leur aide et leur générosité.

Cette première exposition photo amènera dans un futur proche d’autres expositions au sein de l’Ehpad, afin de valoriser la culture et l’éveil artistique de nos aînés.