Culture : quelles sont les trois associations subventionnées à hauteur de 105 000 € par l'Agglo de Rodez ?

Dans le cadre de divers projets culturels, Christian Teyssèdre, président de Rodez Agglo, a distribué, ce jeudi 7 mars 2024, des subventions atteignant un total 105 000 euros à trois associations aveyronnaises.

Jeudi 7 mars, Rodez Agglo a signé une convention avec Oc’Live, Culture Jeunesse Sainte-Râ et Art’in folio. Considérant que les activités culturelles relèvent de l’intérêt général, la communauté d’agglomération leur a accordé des subventions. Alors que l’enveloppe prévue pour l’attribution de subventions entrant dans le domaine de la culture s’élève à 120 000 euros, Christian Teyssèdre, président de Rodez Agglo, a remis, avec joie, un total de 105 000 euros à ces trois associations aveyronnaises.

105 000 euros distribués à trois associations culturelles

Un chèque de 4 000 euros a été remis à Culture Jeunesse Sainte-Râ dans le cadre du 10e festival du livre jeunesse de Sainte-Radegonde qui se déroulera les 12 et 13 octobre 2024. À l’occasion, 13 auteurs seront de la partie, une exposition interactive aura lieu pendant cinq semaines à Onet-le-Château et Luc-la-Primaube sur le thème de la lutte contre les préjugés ainsi qu’une exposition sur les enfants de la résistance à Sainte-Radegonde. "Nous agissons auprès des publics les plus éloignés de la culture. Grâce aux subventions qui nous sont accordées, et notamment par Rodez Agglo qui nous accompagne depuis le début, nous allons, dès cette année, mener des actions tout au long de l’année", annonce le président de l’association Alain Dhers. Culture Jeunesse Sainte-Râ essaie d’ailleurs de toucher un nouveau public avec un prix des collèges et des lycéens sur Rodez et ses environs.

Quant à Art’in folio, l’association s’est vue allouer une enveloppe de 1 000 euros pour financer la 4e biennale du livre les 9 et 10 novembre 2024 à Rodez sur le thème "le papier, une longue histoire en Aveyron". Avec une conférence sur le dernier moulin à papier de l’Occitanie Brousses et Vilaret et une exposition des livres de René Durand sur du papier de sopalin, cet événement, qui accueillera 33 exposants, s’inscrit dans la découverte du livre d’artiste. Cinq arbres à souhaits seront exposés dans deux maisons de quartiers, à la mairie de Rodez, à la MJC et à la médiathèque trois semaines avant le biennal pour fédérer un plus grand nombre d’habitants. Les étiquettes seront par la suite récolter pour faire un livre d’artiste.

Pour finir, l’association Oc’Live a bénéficié d’une subvention de 100 000 euros. Davantage d’actions pour le grand public, de concerts – notamment avec un automne 2024 plus fourni que celui de 2023 – , d’accompagnements de projets pour les groupes de musiciens… Oc’Live voit grand, et souhaite également pérenniser les événements au sein des structures auprès desquelles elle intervient.