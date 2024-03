En Aveyron comme ailleurs, le Grand Orient de France œuvre pour un idéal républicain

Une conférence publique sur le thème du Revenu universel inconditionnel aura lieu samedi 16 mars, à 15 heures, à la salle des Archives départementales, à Rodez.

À l’occasion de ses sujets d’étude et de réflexion sociétale, sous l’égide de l’obédience du Grand Orient de France (GODF), la loge Lumière et fraternité du Rouergue organise, samedi 16 mars, à 15 heures, à la salle des Archives départementale au 25, avenue Victor- Hugo, à Rodez, une conférence publique sur le thème du Revenu universel inconditionnel. Cette conférence, présentée par Norbert Gimenez, est organisée dans le cadre des Utopia Masonica autour de la thématique « résister ». Un week-end de festivités populaire visant à promouvoir l’attachement historique et contemporain des Francs-Maçons aux valeurs républicaines : la démocratie, la laïcité, la solidarité, la dignité humaine.

Déjà évoqué lors d’une précédente campagne présidentielle, le Revenu universel inconditionnel a été choisi par les membres de la loge maçonnique mixte ruthénoise pour débattre de ce sujet sociétal « à un moment où on ne constate que des points négatifs, des points de délitements. Ce projet est réaliste et possible dès lors qu’il s’inscrit sur une base de raisonnement en dehors de tout dogme et d’idéologie. Mettre en place un tel projet dans une société qui ne croit plus à rien, voilà une occasion de lui redonner confiance », affirme Anne.

« Il y a un problème des répartitions des richesses et le revenu universel inconditionnel est l’une des solutions possibles à ce problème. » Il était donc très logique que le GODF s’empare d’un tel sujet car selon Jérôme « c’est par ce biais-là que l’on peut travailler sur les valeurs de la République et le vivre ensemble, de manière générale ».

Un fort ancrage sociétal

Le Grand Orient de France, qui a un fort ancrage sociétal et dont son histoire demeure depuis trois siècles inséparables de celle de la République, met en perspective de nombreuses thématiques, telles le numérique, le développement durable, la laïcité, la solidarité, le mariage pour tous, l’immigration… « Si de tels projets sont proposés c’est parce qu’ils sont porteurs de progrès social », explique Mathieu. Forte de nombreuses propositions, la franc-maçonnerie est un lieu d’élaboration d’une pensée collective où travaillent en permanence ses loges et ses commissions (lire encadré).

La mise en place du revenu universel inconditionnel dans nos sociétés modernes peut paraître utopique. En apparence seulement, car le RUI est déjà expérimenté en Finlande. Cela reste ce « merveilleux réel » comme le définissait le philosophe Charles Fourier, à propos de l’utopie. Et c’est aussi le travail raisonné des membres de la loge mixte pour une mise en application tout à fait réaliste de ce projet. Porteur d’une véritable émancipation citoyenne, tout projet novateur de société cesse – en effet – d’être perçu comme un mythe dès qu’il se transforme en un idéal républicain. Aussi, l’une des implications de sa concrétisation et de son aboutissement réside dans le tissu associatif.

Selon Jérôme, « le Revenu universel inconditionnel permettrait aussi de recréer cette envie, cette appétence d’aller vers les associations. Ce serait un des moyens justement de permettre à plus de monde de s’y impliquer davantage et un facteur de lien social et de soutien au projet républicain ». La présidente de l’association surenchérit : «Paradoxalement, cela donne aussi du relief au travail qui n’est plus une charge mais devient un choix où s’instaure une répartition équitable. »

L’égalité entre individu

Le revenu universel inconditionnel n’est pas une aide sociale ni une allocation. La mise en place de ce projet institue le principe même de l’égalité entre individu et a pour objectifs de réduire l’écart entre la richesse et la pauvreté et de redonner à ceux qui l’ont perdue, la dignité indispensable pour recouvrer une vie sociale décente et sécurisée.

Ainsi, tout un chacun percevra le Revenu universel inconditionnel et tout le monde paiera des impôts ce qui assurera le fonctionnement réel de l’ensemble des services publics. Mathieu l’affirme : « Pour ambitionner un tel projet sociétal, il est nécessaire de repenser le contrat social, d’instaurer une réflexion humaine afin de créer les conditions nécessaires à une réelle solidarité entre individu. » Le revenu universel inconditionnel « permettrait au SDF d’avoir accès sans difficulté à un habitat », explique quant à lui Jérôme qui précise que « l’État s’oblige à trouver un logement aux plus démunis, ce qui ne peut pas être le cas aujourd’hui. Enfin, ce serait un moyen également de sortir plus facilement des gens de la rue ». Ainsi, la loge Lumière et fraternité du Rouergue, qui est à l’origine de cette conférence, définit ce projet de la façon suivante : revenu, ressource que chaque individu percevrait sa vie durant, de la naissance à la mort ; universel, identique pour tous (dispositions spécifiques pour les mineurs) et inconditionnel, sans aucune contrepartie attendue en retour.

« Le revenu universel inconditionnel apparaît comme une idée particulièrement adaptée aux mutations que connaît le monde actuel, et propre à assurer la transition vers une période plus heureuse et plus fraternelle de l’histoire humaine », concluent les membres de la loge. Né en 1773 dans la continuité de la première Grande Loge maçonnique créée en 1728, le Grand Orient de France est aujourd’hui la plus importante des obédiences maçonniques françaises, avec 52 400 membres regroupés dans près de 1 400 loges. En Aveyron, il existe quatre loges dont trois mixtes : une à Villefranche-de-Rouergue, une à Millau et deux à Rodez (mixte et masculine).



Entrée libre. Sur réservation : godf.rodez@gmail.com