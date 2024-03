Bozouls. Les associations s’apprêtent à investir le nouvel espace Cardabelle

Mercredi dernier, l’espace Denys-Puech de Bozouls a été le cadre d’une réunion d’information, rassemblant près d’une cinquantaine d’associations de la commune. Pilotée par Robert Costes (adjoint à la commune) et sa commission "Vie Associative", cette session a abordé les nouvelles dispositions relatives au nouveau Complexe des salles associatives "Cardabelle".

Au cours de cette réunion, les détails concernant l’accès et l’utilisation du complexe Cardabelle ont été finement détaillés, mettant en lumière les trois principaux espaces : le gymnase, la salle de spectacle, et la salle d’anniversaire, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour les associations. Les échanges ont porté sur le règlement intérieur, la mise à disposition de minibus, et ont introduit des solutions adaptées aux pics d’utilisation, y compris l’accès gratuit pour les initiatives non lucratives des associations bozoulaises.

La salle de spectacle, équipée d’une scène professionnelle, d’un système de vidéo projection et d’une sonorisation de pointe, ainsi que d’un espace de danse spacieux, est prévue pour accueillir jusqu’à 1 000 personnes debout et 600 assises.

Par ailleurs, la salle d’anniversaire, pensée pour la convivialité, peut recevoir entre 60 et 90 personnes, garantissant un lieu idéal pour les rassemblements familiaux et les célébrations.

L’annonce du prochain Forum des Associations, qui se tiendra le samedi 7 septembre prochain, a également été accueillie avec enthousiasme. Cet événement représente une occasion incontournable pour les associations de Bozouls de mettre en avant leur dynamisme et leur diversité.

Le maire, Jean-Luc Calmelly, a tenu à exprimer sa gratitude envers les associations pour leur adaptabilité durant les rénovations de la salle des fêtes, leur engagement dans les activités communales et leur contribution essentielle au dynamisme de la cité. Le rendez-vous est maintenant donné à l’ensemble des associations de la commune et à leurs membres à l’occasion de l’ouverture du Complexe des salles associatives Cardabelle qui aura lieu le vendredi 22 mars à 18 h 15.

Cette ouverture marque le début d’une nouvelle phase pour les associations bozoulaises, leur offrant des espaces modernes et fonctionnels pour le développement de leurs activités.