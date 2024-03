Villefranche-de-Rouergue. Les Lieux Communs, un bourdonnement d’idées et de projets

En novembre dernier, l’association "Les Lieux Communs", préfiguration d’un tiers lieu en milieu rural, a été labellisé "Fabrique des territoires" par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).

Cette reconnaissance et le soutien financier, qui l’accompagne, ont permis l’embauche, mi-janvier, de deux salariés dédiés à l’association pendant un an.

Il s’agit de Florence Vallot qui est présente 4 jours par semaine, avec pour mission d’animer et de coordonner les activités et les projets de l’association. Gérard Barrois, présent lui une journée par semaine, afin d’assurer la technique du studio et animer la Locale (formation et création image et son).

L’engagement de ces deux permanents n’empiète pas sur le rayon d’action des bénévoles de l’association continuant d’assurer les matinées d’accueil à la Conciergerie. Que ce soit pour visiter une exposition, faire des photocopies ou un scan, se connecter à internet…

Florence ou Gérald sont également présents du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures ainsi que le dimanche de 10 heures à 12 heures. D’ailleurs l’équipe gérant la Conciergerie reste ouverte à d’autres bénévoles susceptibles de rejoindre cette équipe solidaire, pour assurer une matinée d’accueil à la Conciergerie. Rayon exposition, le travail photo de Frédéric Pacaud intitulé "Parcours" , une exposition de dix-huit clichés est toujours visible à la Conciergerie jusqu’au 24 mars. Photographe amateur installé à Lescure-Jaoul, Frédéric Pacaud met en avant ans son travail architecture, art et édifices religieux, photos de rue et paysages. Une rencontre avec l’artiste est programmée pour le dimanche 17 mars.

Tous les premiers dimanches du mois, exceptionnellement reporté ce rendez-vous est annoncé pour ce dimanche 10 mars, on bricole et on répare nos objets du quotidien au sein de "l’atelier bricole". On sait faire, ou pas… mais ensemble on cherche, parfois on galère et souvent on trouve une solution pour éviter la poubelle. Ainsi ont déjà été sauvés deux grille-pain, trois vélos, un aspirateur et une enceinte portable.