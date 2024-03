Espalion. Le premier thé dansant du comité des fêtes a connu un beau succès populaire

Les responsables du comité des fêtes d’Anglars-du-Cayrol ne cachaient pas leur satisfaction à voir tous les danseurs qui ont répondu l’invitation du premier thé dansant organisé récemment à la salle d’animation du Cayrol. La présence d’autant de monde "a joué un rôle dans la réussite de cet évènement". L’ambiance était conviviale et chaleureuse et c’est "tout ce que nous souhaitions en préparant cette manifestation". Des remerciements ont été aussi adressés à Gilles Saby et Olivier qui ont su animer avec succès et dynamisme cet événement. Et le comité des fêtes de donner rendez-vous très bientôt pour une nouvelle animation.