Laissac-Sévérac l'Église. Le Tennis-club en plein renouveau

Le Tennis club de Laissac – Sévérac-l’Église a organisé, pour la deuxième année consécutive, son TMC (tournoi multichances) féminin. Ce petit club rural connaît depuis ces dernières années une seconde jeunesse : la reprise de l’association par une nouvelle équipe dirigeante fait souffler un vent de renouveau et de dynamisme.

Ainsi, en plus de l’augmentation du nombre de pratiquants et d’élèves à l’école de tennis, c’est le circuit départemental des tournois qui passe désormais par la commune. Onze joueuses engagées (dix Laissaguaises et une joueuse d’Onet le Château) ont disputé des matchs durant deux jours sous le court couvert à cause d’une météo capricieuse.

Mais une chaude ambiance, un buffet collectivement préparé et partagé, un public enthousiaste soutenant les joueuses, des cadeaux pour tout le monde et une ola pour les finalistes du dimanche… Rien ne manquait !

Y compris un dernier match particulièrement serré se terminant au tie-break après un suspense incroyable. La gagnante du tournoi est Claire Mirouze, tout sourire de triompher à domicile (en bleu marine sur la photo) contre Victoire Tolot (en rose sur la photo) qui disputait pourtant son premier tournois, également joueuse du club de Laissac.