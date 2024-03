Baraqueville. Plus de 120 aînés réunis le temps d’un goûter

Ce genre de rassemblement se produit dans de nombreuses communes mais à Baraqueville, elle avait été mise en sommeil depuis le Covid. C’est à l’initiative d’une élue municipale, Monique Marty, que l’expérience de réunir les seniors de la commune a été relancée. Elle a pu, pour cela, compter sur le concours du Conseil des sages. Ainsi, ils étaient plus de 120, venus de Baraqueville, de Vors, de Lax de Carcenac ou d’un autre hameau de la commune à se retrouver à la salle des fêtes du dernier village cité. Les résidents du Foyer logement de Baraqueville s’étaient également joints à cette après-midi musicale. "Eh coussi bas tu ?" pouvait-on entendre dans les discussions. Il faut comprendre que les plus âgés étaient de la génération où l’occitan restait la première langue parlée au quotidien. Certains d’entre eux n’avaient pas eu l’occasion de se recroiser depuis un bon moment. Le maire Jacques Barbezange, présent à ces rencontres, semblait plutôt satisfait de l’engouement des anciens pour ce petit évènement qui, pour les plus lestes, s’est vu agrémenté de valses, de tangos et autres pasos au son de l’accordéon de Benjamin Malric. Cette belle action de lien social dirigée vers les aînés aura permis d’égayer un peu leur quotidien. A leur mine réjouie, on peut en déduire qu’ils ont apprécié et qu’ils ont déjà demandé le même type de rendez-vous pour l’année prochaine.