Son petit nom est "Basalte" : ce whisky de l'Aveyron décroche de l’or à Paris

Le whisky Twelve est fabriqué à Laguiole.

Dix ans après avoir lancé le pari de fabriquer un whisky sur l’Aubrac, au cœur de Laguiole précisément, Christian Bec et son équipe ont décroché leur premier prix lors de leur première participation au salon de l’agriculture avec leur whisky dénommé Basalte de la marque "Twelve". "C’est avec une immense fierté que nous recevons cette médaille d’or au concours général agricole de Paris pour notre whisky emblématique", a déclaré Christian Bec, directeur de Twelve, distillerie de Laguiole. Et d’ajouter : "Cette reconnaissance témoigne du dévouement constant de notre équipe envers l’excellence et la qualité. Nous sommes ravis de voir notre travail et notre passion récompensés de manière aussi significative."

Cette victoire marque une étape importante dans l’histoire de Twelve, renforçant sa réputation en tant que producteur de whisky alors que la marque continue d’innover et de repousser les limites de l’excellence, tout en restant fidèle à son engagement envers la qualité, la tradition et l’artisanat. Une volonté affichée qui s’exprime par l’ouverture du Domaine des XII à Espalion.

Visite et dégustation au 05 81 36 14 87 ou sur www.whiskytwelve.fr