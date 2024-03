Une légende du football français est attendue jeudi près de Rodez pour dédicacer son nouveau livre

C'est une véritable légende de l'AS Saint-Etienne et du football français qui est attendue du côté d'Onet-le-Château, jeudi 14 mars 2024 !

Un mythe du football français est attendu en Aveyron ! Jeudi 14 mars 2024, c'est un certain Dominique Rocheteau qui sera présent au Super U d'Onet-le-Château.

Séance de dédicaces

Celui qui est plus communément surnommé "l'Ange Vert" sera présent dans le centre commercial pour une séance de dédicaces. En effet, l'ancien attaquant a publié son premier livre, baptisé "Foot Sentimental", en octobre 2023. "J'avais des choses à dire, des choses à transmettre. C'est pour partager avec tous les supporters qui m'ont suivi pendant ma carrière et après", déclarait-il à nos confrères de France 3, à l'automne dernier.

Légende du football français

Dominique Rocheteau a marqué l'histoire de Saint-Etienne, où il a évolué entre 1971 et 1980. Il est sacré champion de France 1974, 1975 et 1976 mais prend surtout part à la finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions en 1976, durant laquelle les Verts sont battus par les Bavarois, 1-0.

Si les Parisiens vibrent aujourd'hui devant les exploits de Kylian Mbappé et ont salué hier ceux d'Ibrahmovic, Pauleta ou encore Ronaldinho et Raí, les plus anciens ont pu apprécier le talent de l'Ange Vert... devenu parisien ! Après son passage à Saint-Etienne, l'attaquant international est transféré au PSG, où il joue sept saisons, entre 1980 et 1987. En 255 matchs, il scorera à 100 reprises, ce qui fait de lui le sixième meilleur buteur de l'histoire du club.

Il gagne le championnat avec Paris en 1986, et la coupe de France trois fois (une avec l'ASSE en 1977, et deux avec le PSG, en 1982 et 1983). Dominique Rocheteau finira sa carrière à Toulouse, carrière durant laquelle il aura enfilé la tunique de l'équipe de France à 49 reprises, pour 15 réalisations. Avec les Bleus, il remporte l'Euro 1984 et dispute trois Coupes du monde (1978, 1982, 1986), pour deux demi-finales.

Présent pendant plusieurs heures

Comme l'a annoncé le magasin sur ses réseaux sociaux, Dominique Rocheteau y sera présent dès 10 heures 30, jeudi 14 mars. Il restera jusqu’à 12 heures 30, avant de revenir de 14 heures 30 à 17 heures 30. "Un témoignage sous forme de transmission, tout en douceur, mais droit au but", sourit l'enseigne.