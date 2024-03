Onet-le-Château. Une journée dédiée aux troubles touchant les enfants

Cette journée de formation est issue d’une réflexion commune et d’une collaboration entre la ville d’Onet-le-Château et le CMPP de l’Aveyron.

La journée s’est déroulée en présence de nombreux partenaires (PCO-TND 12, Sessad autisme Pep 12, Caf de l’Aveyron, services de l’Éducation nationale, Agence régionale de santé Occitanie, Pep 12, Pôle ressources accueil inclusif 12), en direction de tous les professionnels de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, pour sensibiliser aux différents troubles neurodéveloppementaux pouvant toucher les enfants.

Une centaine de participants se sont donc retrouvés en séance plénière dans la matinée, pour trois interventions : une présentation générale des troubles neurodéveloppementaux et des troubles déficitaires de l’attention, une intervention sur les troubles du langage oral et ceux du développemental des coordinations et enfin concernant les troubles des conduites et du comportement, mais aussi de l’autisme.

Après un repas partagé, concocté avec brio par la restauration scolaire, l’après-midi a été consacré à six tables rondes, dans lesquelles les participants ont pu tourner et qui leur ont permis d’échanger et de faire évoluer leurs pratiques professionnelles.

Une première journée particulièrement riche en échanges qui en appelle d’autres : "C’est une démarche très intéressante de la mairie que de proposer cette journée de sensibilisation à tous les professionnels quel que soit leur milieu. C’est une opportunité pour eux que de confronter leur pratique et d’établir une culture commune permettant de répondre aux besoins spécifiques de ces gamins et à leurs familles", a expliqué Bruno Viargues, directeur du CMPP, en parfait accord avec Cathy Couffin, maire adjointe en charge de la vie scolaire, de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse pour la mairie "On a vraiment senti une adhésion des professionnels. Cet échange de pratiques est essentiel. Celles à mettre en place face à une population donnée ont été construites en commun, en interconnexion. Une culture commune au bénéfice des enfants différents…".