Luc-la-Primaube. Une semaine chargée pour les footballeurs

Mercredi 13 mars, les licenciés de l’école de foot de Luc Primaube auront le privilège de s’entraîner avec les joueurs du Rodez Aveyron football au stade François-Niarfeix à Luc. Rendez-vous à 13 h 30 pour tous les joueurs en tenue jaune avec les chaussettes jaunes pour répartition par catégories et accueillir le Raf. Les bénévoles seront les bienvenus pour vérifier les infrastructures, ouvrir les salles, installer la logistique, poser banderoles et kakémonos, installer la zone dédicace, la zone goûter, les ateliers… L’arrivée des joueurs du Raf et du staff est programmée vers 14 heures avec accueil de l’équipe, photo presse, lien avec les élus présents, point presse. De 14 h 30 à 15 h 30, entraînement des jeunes sur le terrain synthétique (U7 U9), l’annexe (U11), la plateforme (U13) encadré par un éducateur du club accueillant et un joueur du Raf. De 15 h 30 à 15 h 45 match des joueurs du Raf avec les enfants de LPFC, suivi d’une séance de dédicaces, distribution de cadeaux, goûter pour les enfants. Possibilité de dédicace uniquement sur les posters du Raf. Si le temps n’était pas de la partie, solution de repli à l’espace Saint-Exupéry.

Samedi 16 mars, à 17 heures, au stade municipal de La Primaube, le District de l’Aveyron football va remettre au LPFC le Label FFF pour la période 2024-2026 en présence du maire et du président du Conseil départemental. Une remise qui récompense l’investissement de tout un club et de tous les bénévoles ! Présence indispensable de tous les joueurs et de leurs parents.

Chez les seniors, l’équipe II qui était opposée à la lanterne rouge de la poule Salles-Curan-Curan, l’a emportée 4 à 1 (buts de Beq, Grès, Mazars et Bouloc). En 1/2 finale de la coupe des réserves Braley, l’équipe III sera opposée à Comtal III.

Au programme du samedi 16 mars : LPFC I-Onet-le-Château à 18 heures, Ouest Aveyron Foot-LPFC II et LPFC III exempt.