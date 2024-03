Decazeville. Vite lu

Inscriptions avant le 16 mars pour le repas de la Fnaca. Le comité Fnaca de Decazeville-Bassin informe ses adhérents que le repas annuel aura lieu au restaurant OZinc à Viviez samedi 23 mars à 12 heures. Le prix du repas est fixé à 30 euros. Inscriptions avant le 16 mars auprès de Louis Iniguez (06 10 32 58 95) ou de Julien Drob (06 88 55 08 37). Joindre le chèque à l’inscription qui doit être remis dans la boîte aux lettres de la permanence, au 76 esplanade Jean-Jaurès à Decazeville.

Distribution de cabas jeudi et vendredi (collecte de déchets). Dans le cadre du nouveau mode de collecte de déchets, aura lieu une distribution de cabas pour les habitants de Decazeville, jeudi 14 mars, de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 heures à 18 heures, et vendredi 15 mars, de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, au centre technique de Decazeville communauté, sur place de Fontvergnes (se munir d’un justificatif de domicile).

Déjeuner des chasseurs d’Agnac dimanche. La chasse d’Agnac organise son déjeuner traditionnel, dimanche 17 mars, à partir de 8 heures, salle d’animation d’Agnac : soupe de campagne, tête de sanglier sauce ravigote, daube de sanglier, fromage cabécou, fouace, café et vin compris pour 13 €.

S’inscrire pour le merci Téléthon du 22 mars. Espoir et vie Téléthon, en partenariat avec la municipalité de Decazeville, programme son "merci Téléthon" vendredi 22 mars, à partir de 18 h 30, dans la grande salle du Laminoir. Sont invités : les élus et délégués communaux du Téléthon des 12 communes du territoire, les 78 associations ayant pris part aux manifestations. Seront annoncés les chiffres précis de la collecte de l’édition 2023. Confirmez votre présence au 06 81 83 95 20 ; ou 6468@gmail.com (jusqu’au 18 mars).