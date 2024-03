Luc-la-Primaube. Les seniors plébiscitent les thés dansants

Chaque mois, les thés dansants organisés par les responsables du club l’Âge d’or attirent des dizaines de personnes, venus des quatre coins du département. Les thés dansants ont le vent en poupe en Aveyron. Lors du dernier thé dansant qui avait pour cadre l’espace animation de Luc, ils étaient près de cent cinquante à faire montre de leurs talents de danseurs et enchaîner les pas au rythme des paso-doble, valse, tango, ou autres danses folkloriques ou danses en ligne, au son de l’accordéon de la talentueuse Véronique Pomiès qui, accompagné de Francis Cavaroc au synthé et au chant, a distillé un répertoire de qualité. Ces thés dansants permettent de partager un moment de convivialité, de bonne humeur, d’oublier les soucis, de créer des liens et se faire des amis. Prochain thé dansant, mardi 26 mars à partir de 14 h 30 à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube.