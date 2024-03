Druelle Balsac. Relais petite enfance : déjà 20 ans de présence au sein de la commune

Tout récemment, le relais petite enfance (lieu d’informations, d’écoute, de partage et de rencontres), était en fête à Druelle. En effet, il célébrait ses 20 années d’existence en présence du maire, Patrick Gayrard, d’une élue, Marie-Claude Fournier et des responsables Cathy Morelle et Tiffany.

13 adultes et 24 enfants participaient à ces réjouissances. Six assistantes maternelles actuelles et 4 anciennes étaient également présentes.

Après un hommage écrit des parents et des assistantes maternelles, une vidéo était projetée retraçant les 20 ans du RPE, avec le témoignage de deux assistantes maternelles. Le gâteau d’anniversaire au chocolat accompagné de jus de fruits a été ensuite partagé entre enfants et adultes. Pour tout contact avec le RPE de Druelle-Balsac, appeler Cathy Morelle au 06 71 61 42 57. Adresse mail : ram.reveavecmoi@gmail.com, ou sur Facebook : Relais Petite Enfance "Rêve avec moi".

En ce qui concerne le planning : les haltes jeux fonctionnent à Druelle-Balsac les lundis et jeudis de 8 h 45 à 11 heures.

Un atelier familles se tient à Sébazac (pour les quatre communes), certains mercredis matin sur inscription.

Un rendez-vous pour les familles des quatre communes a lieu au RPE de Sébazac le mercredi de 8 heures à 12 heures (semaine paire), et de 15 h 30 à 18 heures (semaine impaire).