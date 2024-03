Villefranche-de-Rouergue. Sarah Calado sur le podium du championnat d’Occitanie

Récemment se déroulait le championnat d’Occitanie de tennis de table à Saint-Orens-de-Gameville. Dans la catégorie minimes filles, la Villefranchoise Sarah Calado est montée sur la 3e marche du podium. Un super résultat pour l’une des espoirs féminins du tennis de table en Aveyron. En cadets, Axel Batut se faisait éliminer en 1/6 de finale. un peu plus tard était organisé, le challenge du conseil Départemental à Rieupeyroux. Une épreuve orchestrée par l’équipe d’Éric Demange et une compétition qui permet de promouvoir le tennis de table en Aveyron. Résultat du club de Villefranche : poule 2 : victoire d’Ignace Rollet. Poule B : 5e Arnaud Alet, Blessure pour Charles Michaud. Poule C : victoire de Léonard Valette, 2e place pour Milan Hollevoet. Poule D : 4e Baptiste Moly.