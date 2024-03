Espalion. Ski et détente pour une semaine inoubliable à Ma neou

Les élèves de 6e du collège Immaculée Conception ont pris la route en direction du centre Ma neou, implanté aux Angles, au cœur des majestueuses Pyrénées Orientales.

Ce séjour de stage d’une semaine visait trois objectifs clés : découvrir l’environnement de la haute montagne, initier de nombreux élèves à une nouvelle activité physique en pleine nature, le ski, et promouvoir les valeurs sociales essentielles telles que la vie en société, le respect et la tolérance, particulièrement cruciales dans le contexte actuel.

Énergie, progrès, sensibilisation

Accueillis chaleureusement par l’équipe du Chalet ma neou, les élèves se sont rapidement adaptés à leur nouvel environnement. Chaque jour, ils ont bénéficié de quatre heures de ski, encadrées par les moniteurs de l’ESF (école de ski français), qui ont déployé toute leur énergie et leur expertise pour faire progresser les jeunes skieurs et leur offrir des moments de plaisir et d’émotion. La cérémonie de remise des récompenses, organisée le dernier jour, a mis en lumière les progrès impressionnants réalisés par les élèves, reflétant des niveaux de compétence allant de l’ourson à l’étoile d’or. Ils ont également été sensibilisés à l’environnement et au cadre montagnard, tout en étant informés sur les dangers et les mesures de sécurité, afin de ne pas être de simples consommateurs de glisse. En outre, un chef pisteur a présenté le fonctionnement de la station à travers un diaporama, enrichissant ainsi leur compréhension de l’organisation des lieux.

Détente et divertissement

La piscine du centre Ma Neou a offert aux élèves un espace de détente idéal pour se relaxer après leurs activités. Les veillées animées par des jeux traditionnels ont également agrémenté ce séjour mémorable, dans un cadre enchanteur de météo montagnarde et de neige abondante.

Cette semaine restera gravée dans les mémoires comme une expérience inoubliable, propice aux rêves, à la vie et au partage.