Aveyron : le beau projet de ces quatre étudiants pour promouvoir les quilles de huit

Un sacré challenge pour les quatre copains qui ne sont pas Aveyronnais, qui avaient tout juste entendu parler de ce jeu, qui n’y avaient jamais joué et qui forcément n’en connaissaient aucune règle !

Dans le cadre de leur projet d’initiative et de communication (Pic), Ibrahim Ikram, Donatien Assine, Florat Noudhourat et Daniel Pierre, étudiants en BTS STA 2 au lycée La Roque, ont récemment collaboré avec l’association de quilles de Rodez, pour organiser avec eux, "l’événement" : une initiation aux quilles de huit.

Mais ils avaient un objectif en tête, celui de le promouvoir, avec la construction d’un terrain de quilles dans le lycée, mais aussi une occasion pour les étudiants de découvrir et faire découvrir ce jeu typiquement aveyronnais, qui pourrait être fédérateur, tant sur le plan sportif que de cohésion d’équipe et une activité supplémentaire pour les internes qui sont en demande…

Une première compétition sur le parking en attendant le terrain

L’événement a réuni un grand nombre de participants enthousiastes, désireux de s’essayer à cette activité traditionnelle et conviviale. Sur le petit parking entre le stade et le self, une petite compétition s’est organisée et tous ont joué le jeu : un peu (beaucoup) maladroits au début, mais bien vite aguerris, prenant de plus en plus d’assurance avec des lancers mieux ajustés, certains réussissant même à "décaniller" toutes les quilles !

Au-delà de ce moment de partage sportif, l’événement a permis de créer une véritable ambiance festive, où rires et bonne humeur étaient au rendez-vous.

Une initiative particulièrement réussie et un projet de construction d’un terrain de quilles sur site qui s’inscrit désormais comme un objectif concret, pour l’ensemble des élèves et des enseignants.

Cela a pu être possible grâce aux étudiants et aux enseignants qui ont pris une part active dans ce projet et l’association de quilles de Rodez que les jeunes remercient, en attendant avec impatience de voir fleurir le terrain de quilles au sein de l’établissement, symbole de convivialité et de tradition aveyronnaise.