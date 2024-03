Rignac. Le collège Rouquier dévoile ses atouts

À l’issue de cette matinée portes ouvertes, la principale Latifa Pierron se montrait optimiste à la vue des familles et des futurs élèves qui sont venus visiter le collège Georges Rouquier : "70 familles ont montré la possibilité d’inscrire leur enfant" a-t-elle exprimé très satisfaite. Cette visite de l’établissement a été l’occasion pour chacun de constater que l’équipe de la vie scolaire est à la disposition des élèves pour les conseiller, les aider à visualiser la structure et par la suite à les guider. Les équipes administratives et pédagogiques constituées par les enseignants chargés des classes de 6e mais aussi des responsables des autres classes ont expliqué le fonctionnement de l’établissement. Ils ont rappelé les 97,6 % de réussite au Brevet national : " Un taux supérieur au taux national (89,1 %), au taux académique (91,1 %), au taux départemental (92,3 %)" précisaient les accompagnateurs. Les parents et les enfants ont ensuite visité les lieux par petits groupes d’une dizaine accompagnés par les professeurs et quelques élèves volontaires de la 6e actuelle. Ils ont ainsi découvert les salles générales, les salles spécialisées, le réfectoire, la vie scolaire, l’infirmerie…

En présence de la directrice académique des services de l’Éducation nationale Claudine Lajus, les visites se sont poursuivies dans la nouvelle classe d’Unité localisée pour l’insertion scolaire (Ulis) qui accueille 12 élèves : "Cette classe permet de scolariser des élèves en situation de handicap dans un établissement ordinaire " commentait la principale. Toutes les activités qui sont programmées tout au long de l’année scolaire ont été énumérées. Pour les absents du jour, le collège est encore ouvert à condition de prendre rendez-vous au 05 65 64 50 50.