Coupes d'Europe : adversaires, dates, tableau... voici le programme qui attend les clubs français

Le tableau des quarts mais aussi du dernier carré des Coupes d'Europe de football a été dévoilé, ce vendredi 15 mars 2024. Quel programme pour les clubs français ?

Paris, Marseille et Lille sont fixés ! Les clubs français connaissent leur adversaire en quarts de finale de Coupe d'Europe, mais aussi les équipes qu'ils pourraient potentiellement affronter en demi. Les tirages au sort ont été effectués ce vendredi 15 mars 2024 à Nyon, en Suisse.

Paris face au Barça

Premier à connaître son sort parmi les trois clubs de Ligue 1 encore engagés dans les joutes européennes, le PSG vivra des retrouvailles. Déjà opposés au Barça en quarts de finale de Ligue des Champions en 2013 et 2015, mais aussi en huitièmes en 2017 et 2021, les Parisiens retrouveront les Catalans. À noter qu'en 2015 et 2017, Luis Enrique, l'entraîneur des champions de France en titre, était en face, sur le banc barcelonais.

Le match aller aura lieu au Parc des Princes. Quant à la seconde manche, elle se tiendra au stade olympique Lluís-Companys, le Camp Nou étant en travaux. En cas de victoire, le PSG hériterait du vainqueur du duel entre l'Atletico de Madrid et le Borussia Dortmund, en demi-finale.

Benfica pour l'OM

Est ensuite venu le tour de l'OM. Liverpool, l'AC Milan ou encore Leverkusen pouvaient croiser la route des Marseillais. C'est finalement le Benfica Lisbonne qui a été réservé aux Olympiens. S'ils avaient déjà croisé le fer au XXIe siècle en C3 avec une qualification portugaise, en 2010, les deux clubs luttaient pour une place en finale de C1 en 1990. Grâce à un but de la main de Vata, le club lusitanien avait éliminé les Phocéens.

Marseille se déplacera au Portugal au match aller, avant de recevoir le Benfica Lisbonne au retour, au Vélodrome. S'ils se qualifient, les hommes de Jean-Louis Gasset seront opposés à Liverpool ou à l'Atalanta Bergame.

Lille défiera Aston Villa

Pour les Dogues, ce sera le gros morceau de ces quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Le LOSC sera opposé à Aston Villa, entraîné par un certain Unai Emery, passé par le PSG entre 2016 et 2018. Les protégés du technicien espagnol sont quatrièmes de Premier League, derrière l'intenable trio de tête composé de Liverpool, Arsenal et Manchester City.

Le match aller aura lieu en Angleterre. Quant au retour, rendez-vous au stade Pierre-Mauroy. S'ils parviennent à se qualifier, les Lillois devront croiser le fer avec une ambiance volcanique puisque ce sera soit l'Olympiakos, soit Fenerbahce dans le dernier carré.

Quand auront lieu les matchs ?

Pour les échéances de Ligue des Champions, les matchs aller auront lieu les mardi 9 et mercredi 10 avril. Quant aux matchs retour, ils se tiendront les mardi 16 et mercredi 17 avril.

Au sujet des deux dernières compétitions européennes, rendez-vous les jeudis 11 et 18 avril pour les deux manches.

Quel est le programme complet ?

Voici le tirage complet des quarts de finale de chacune des trois compétitions européennes. Les affiches mentionnées sont les matchs aller. En commençant par la Ligue des Champions :

Arsenal - Bayern Munich

Real Madrid - Manchester City

Atletico de Madrid - Borussia Dortmund

Paris SG - FC Barcelone

Place maintenant à l'Europa League :

AC Milan - AS Rome

Bayer Leverkusen - West Ham

Liverpool - Atalanta Bergame

Benfica - Marseille

Et enfin, la Ligue Europa Conférence :