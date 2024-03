Baraqueville. Les collégiens d’Albert-Camus ont honoré le souvenir de la Résistance

Les élèves de troisième du collège Albert Camus ont marqué leur arrivée au collège avec une solennité digne des grands événements historiques. Sous l’ombre des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, ils ont débuté leur journée par une série d’activités chargées de sens et de mémoire.

L’atmosphère était imprégnée de l’esprit de résistance dès les premiers instants, alors que les jeunes étudiants se sont rassemblés pour écouter l’intro historique suivie du célèbre discours du général de Gaulle. Ils ont ensuite partagé des lectures poignantes de textes issus des grands personnages de cette époque tumultueuse, avant de quitter la scène en fredonnant le chant des Partisans.

Dans les premières heures de la matinée, les classes de troisième ont mené des "attaques poétiques éclair" sous la direction de leurs professeurs de français. En un élan de créativité et de respect, ils ont partagé leurs poèmes et textes avec les autres niveaux scolaires, dans des interventions brèves mais chargées d’émotion.

Uune cérémonie commémorative s’est déroulée au monument aux morts de Baraqueville, en présence du maire et des associations d’Anciens combattants. Les 107 élèves présents ont honoré la mémoire des héros disparus par des lectures publiques, suivies du discours poignant du maire. La cérémonie s’est conclue par le dépôt d’une gerbe, offerte par la commune, et une minute de silence solennelle, ponctuée par les notes de la Marseillaise. L’après-midi a été consacrée à des activités plus légères mais tout aussi significatives. Les élèves se sont rassemblés devant le foyer pour des séances photo, mettant en valeur leurs tenues civiles des années 40, dans le cadre d’un concours de la meilleure apparence d’époque.

Le groupe s’est dirigé vers le cinéma local, où ils ont assisté à la projection du film "Simone, le voyage du Siècle" réalisé par Olivier Dahan, une œuvre qui retrace les moments forts de cette période sombre de l’histoire.

Depuis le début du mois, le collège a également organisé des expositions au CDI et dans le hall d’entrée, présentant des livres et des objets liés à la Résistance et à la Déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces initiatives visent à sensibiliser les élèves à l’importance du devoir de mémoire et à perpétuer le souvenir des sacrifices consentis pour la liberté.