Luc-la-Primaube. Les "Scrappeuses" ont confectionné des mini albums

Les "Scrappeuses" de l’association "A tous Scrap… Scrappons" ont organisé un troisième atelier pour le Téléthon. Après avoir réalisé une carte magique lors du premier atelier, une boîte à explosion de 10 cm x 10 cm pour les fêtes de fin d’année lors du deuxième atelier, elles devaient confectionner un mini album personnalisé pouvant contenir jusqu’à 16 photos 10 X 15 cm. Une après-midi placée sous le signe de l’amitié et de la créativité. De plus en plus de personnes s’initient au scrapbooking, qui permet d’utiliser une multitude de techniques différentes pour mettre en valeur ses photos et raconter l’histoire de sa famille. La participation à cet atelier était de 15 € qui seront entièrement reversés au Téléthon. Un autre après-midi est d’ores et déjà programmé le samedi 20 avril 2024, salle Trégou à l’espace animation de Luc. Possibilité de vous inscrire sur ats12aveyron@gmail.com