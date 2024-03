Football : renversant Grenoble, Rodez devient cinquième de Ligue 2 et virtuel barragiste !

Il reste encore neuf matches à jouer, certes ; mais ce samedi soir devant quelque 3000 de ses supporters, le Rodez Aveyron football est devenu virtuel barragiste dans la course à la montée en Ligue 1 en dominant des Grenoblois qui avaient pourtant ouvert la marque (3-1). Ils sont cinquièmes de Ligue 2 grâce notamment à leur doublette magique Killian Corredor et Andreas Hountoundji, auteur d'un doublé.

Tous les yeux de Paul-Lignon étaient d'abord tournés vers le staff grenoblois ce samedi soir. Il faut dire que Laurent Peyrelade, le druide manceau qui porta le Raf de CFA en Ligue 2 entre 2015 et 2022, opérait à la surprise générale son grand retour dans une enceinte à demi rénovée qu'il a tant attendue sans pouvoir la voir terminée, même à moitié comme actuellement. Et il était bien là, lui, son sourire, sa démarche singulière, son fameux chèche autour du cou. Nommé 48 heures plus tôt entraîneur pompier du GF38, restant sur cinq revers malgré une 7e place. Pour autant, et de manière assez étonnante, pas de grandes effusions n'ont été visibles.

En revanche, ses nouveaux protégés n'ont pas tardé à se mettre en avant, ouvrant le score au quart d'heure de jeu. Un ballon mal repoussé de la tête par Danger, revient sur Valls. Le milieu isérois frappe du gauche, et malgré un manque flagrant de puissance, le ballon file dans le but en flirtant avec le poteau gauche. Cibois ayant été surpris, probablement.

Les numéros de Corredor et d'Hountondji

Pas le temps de cogiter côté sang et or. Sylla est trouvé sur la droite et sert Corredor dans l'axe. Le N°12 prend son temps avant de frapper, son tir du droit est légèrement détourné par Diarra et termine dans le coin inférieur droit du but. Portant à neuf son total de réalisations en Ligue 2 cette saison.

Dans ce match ouvrant droit au top 5 pour son vainqueur, Rodez a ensuite baissé de pied, laissant le GF38 prendre la mesure du cuir. Sans que la bande au manager général aveyronnais Max Marty ne parvienne toutefois à faire mouche. Mieux pour les Aveyronnais, après la pause et alors que le GF38 poussait, une action rapide menant à Abdallah côté gauche a ouvert le but à Andreas Hountondji, son 11e en L2 cette saison, via un centre fort devant le but qu'il n'avait plus qu'à reprendre (55e). Du grand art.

Offrant donc comme prévu la 5e place du championnat aux Rouergats ! Provisoirement, mais pas tellement en fait. Car cinq minutes plus tard, Corredor allait lancer parfaitement son compère de l'attaque Andreas Hountondji. Le joueur prêté par Caen depuis cet été ne se privait pas pour dribbler Maubleu et s'offrir sa 12e réalisation.

Plus qu'idéal pour le Raf au moment de satisfaire à une trêve internationale, avant de retrouver la Ligue 2, dans quinze jours, à Troyes (15e).