Tournoi des 6 Nations : après un irrespirable mano a mano, la France bat l'Angleterre et termine deuxième

Le XV de France a battu l'Angleterre à Lyon, ce samedi 16 mars 2024 (33-31) : les Bleus terminent le tournoi des 6 Nations à la deuxième place.

Le Crunch de ce samedi 16 mars 2024 a livré un scénario irrespirable entre Français et Anglais : le mano a mano a souri au XV de France, victorieux 33-31, et donc deuxième de ce tournoi des 6 Nations !

Du show et du froid

Le public du Groupama Stadium est passé par toutes les émotions. La pénalité de Ford a ouvert les hostilités (0-3) avant un premier passage en terre promise signé Le Garrec. Les Bleus, devant de 13 points avant la sirène, craquent une première fois sur le gong. 16-10 à la pause.

Déjà passé derrière la ligne aux portes de la mi-temps, Lawrence récidive pour le XV de la Rose et douche une enceinte lyonnaise encore plus refroidie par Smith. A la 50e minute, les Anglais mènent 24-16. Avant une nouvelle déferlante bleue.

Barré et Fickou plantent à leur tour et donnent six points d'avance aux Bleus. Des Bleus encore punis par Freeman à cinq minutes de la fin. L'Angleterre mène d'un point (30-31). Mais est pénalisée à quelques secondes du terme : Ramos ne tremble pas et enquille trois nouveaux points. Les derniers de cet irrespirable mano à mano : victoire des Bleus 33 à 31 !