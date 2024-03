Tournoi des 6 Nations : que dit le règlement en cas d'égalité entre deux équipes au classement ?

La dernière journée du tournoi des 6 Nations se joue ce samedi 16 mars 2024, et plusieurs équipes peuvent terminer à égalité ! Que dit le règlement dans ce cas de figure ?

En fin de soirée, l'issue de ce tournoi des 6 Nations version 2024 sera connue. D'ici là, trois matchs vont animer ce 16 mars. Avec une possibilité que des équipes terminent à égalité. Que dit le règlement dans ce cas-là ? Petit point d'étape.

Quel est le classement ?

Avant de se pencher sur les scénarios potentiels, jetons un coup d'œil sur le classement avant la cinquième journée. L'Irlande domine les débats avec 16 points. Arrive ensuite l'Angleterre, avec 12 unités. L'Écosse et la France, qui accusent une longueur de retard sur le XV de la Rose, sont à égalité. L'Italie, 5e avec 7 points, et les Gallois, derniers avec 3 petits points, ferment la marche. Il n'y a donc que cinq points qui séparent le leader du quatrième.

1 - Irlande, 16 points (+80)

2 - Angleterre, 12 points (-3)

3 - Ecosse, 11 points (+4)

4 - France, 11 points (+4)

5 - Italie, 7 points (-37)

6 - pays de Galles, 3 points (-48)

Quels sont les matchs ?

Et le calendrier a réservé des duels... entre les quatre premiers pour fermer le tournoi ! L'Irlande accueille l'Ecosse : il s'agira du deuxième match de la journée, qui démarrera à 17h45. La France recevra, elle, l'Angleterre à 21h. C'est la confrontation entre le pays de Galles et l'Italie qui ouvrira le bal, dès 15h15.

pays de Galles - Italie, à 15 heures 15 (France 2)

(France 2) Irlande - Ecosse, à 17 heures 45 (France 2)

(France 2) France - Angleterre, à 21 heures (France 2)

Que peut-il se passer ?

Cinq unités d'écart entre le premier et le quatrième, cela peut donner lieu à un classement final très, très serré. L'Irlande, l'Ecosse et la France peuvent, par exemple, se retrouver toutes les trois à égalité, avec 16 points. Il faudrait que les Ecossais aillent battre les Irlandais avec le bonus offensif, et que le XV du Trèfle fasse un 0 pointé. Les Bleus devraient, eux, s'imposer également avec cinq points face aux Anglais.

Si, au rayon probabilité, cela a peu de chances de se produire... c'est, malgré tout, un scénario que peut offrir cette dernière journée du tournoi des 6 Nations !

Que dit le règlement ?

Et maintenant, le fameux point règlement. Que stipule-t-il ? Il est établi en plusieurs en points en cas d'égalité. Voici les différents cas de figure, édités par le tournoi sur son site officiel :

c'est, d'abord, la différence de points générale qui est prise en compte

qui est prise en compte si l'égalité persiste, c'est le nombre d'essais marqués durant la totalité de la compétition qui doit départager les nations (y compris les essais de pénalité)

qui doit départager les nations (y compris les essais de pénalité) si, après ces deux conditions, il n'est toujours pas possible de trancher, alors les deux équipes seront placées à égalité.

Quid des Bleus ?

Quatrièmes avec 11 points, les Bleus, qui ont autant de longueurs que les Ecossais, sont derrière le XV du Chardon... en raison de la seconde règle ! En effet, les deux nations ont la même différence générale (+4), mais l'Ecosse a inscrit 11 essais, contre 10 pour la France.

Avant cette cinquième journée, les troupes de Fabien Galthié ont encore une chance de remporter le tournoi. Comme cité plus haut, elles peuvent se retrouver à 16 points, comme l'Irlande. Il faudrait une victoire bonifiée face aux Anglais, et un 0 pointé du leader contre l'Ecosse (qui pourrait donc, aussi, se retrouver à 16 points !).

En plus de ce scénario, il faudrait également un écart conséquent en termes de points sur ces matchs, puisque comme le stipule le règlement, c'est d'abord la différence de points générale qui départage les deux équipes. Et avant cette cinquième journée, les Irlandais ont un goal-average très largement supérieur aux Français : +80 contre... +4.

Les Français fixés avant le Crunch

Les trois matchs n'ayant pas lieu en même temps, le XV de France, dernier à jouer, sera fixé avant le coup d'envoi du Crunch, à 21h, du côté de Lyon. Le résultat du match entre l'Irlande et l'Ecosse sera tombé un peu plus tôt. Quoi qu'il en soit, en cas de succès face aux Anglais, les Bleus seront assurés de terminer sur le podium !