Tournoi des 6 Nations : XV de la Rose, du Poireau, du Chardon, du Trèfle... d'où viennent ces noms donnés aux équipes ?

Le Poireau, le Chardon, la Rose, le Trèfle... chaque sélection engagée dans le tournoi des 6 Nations a son petit surnom. D'où vient-il ? On vous explique !

Du classique pour la France et l'Italie

Côté français, il n'y a pas vraiment de suspense : c'est le XV de France ou bien les "Bleus", évidemment en référence au maillot endossé par les soldats de Fabien Galthié.

De l'autre côté des Alpes, c'est un petit peu la même histoire. A l'image du nom donné aux footballeurs, la sélection de rugby est appelée "Squadra Azzurra", qui, traduit en Français, veut dire... "l'équipe bleue".

Le XV du Trèfle pour l'Irlande

Pour les autres sélections, la donne change un petit peu ! L'Irlande, tenante du titre et auteur du Grand Chelem en 2023, est surnommée "le XV du Trèfle". C'est lié, en toute logique, à l'emblème du pays, à savoir le trèfle.

Et l'histoire remonte à l'époque de Saint-Patrick entre les IV et Ve siècles, qui en aurait utilisé un lors de sa mission d'évangélisation de l'Irlande pour représenter la Sainte Trinité.

Le XV de la Rose pour l'Angleterre

Pour les Anglais, ce surnom de "XV de la Rose" s'explique, aussi, par l'emblème. Il faut rembobiner : au XVe siècle, une guerre oppose la famille royale de Lancastre à celle d'York. En jeu : la succession de la couronne d'Angleterre.

Le premier des deux acteurs de ce conflit, nommé "guerre de Deux-Roses", arborait une rose rouge, contre une rose blanche pour son adversaire. C'est la famille royale de Lancastre qui a triomphé, projetant depuis, au premier plan, la rose rouge.

Le XV du Chardon pour l'Ecosse

Voici une histoire pour le moins... singulière. Celle du surnom de l'équipe d'Ecosse, nommée "XV du Chardon". Pourquoi le chardon ? Et bien tout simplement parce qu'autour de l'an 1000, selon la légende, les Vikings tentent d'envahir le château de Slains, dans l'Aberdeenshire.

Leur souhait d'avancer pieds nus leur est fatal : ils hurlent de douleur au moment de marcher... sur des chardons. Sans surprise, les gardes écossais, qui ont tout entendu, répliquent et repoussent leurs adversaires. De quoi inspirer un ordre de chevalerie du Chardon qui a parcouru les siècles.

Le XV du Poireau pour le pays de Galles

Au rayon des explications guerrières se trouve le pays de Galles et son "XV du Poireau". Et le magnétoscope doit marcher un peu plus longtemps que pour le voisin écossais : rendez-vous... au VIe siècle ! Toujours selon la légende, David de Ménevie, saint patron du pays de Galles, est au coeur d'une bataille avec ses troupes.

Celle-ci se déroule aux abords d'un champ de poireaux. Il conseille alors aux siens, pour trahir la vigilance de ses adversaires, d'ajouter... un poireau sur le casque. Les Gallois remporteront cette lutte. Un succès qui, dans le sillage du Chardon, va traverser des siècles, et donc même plus d'un millénaire.