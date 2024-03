Élection présidentielle en Russie : Vladimir Poutine en route pour dépasser la longévité de Joseph Staline au Kremlin

Les bureaux de vote de l'élection présidentielle en Russie ferment ce dimanche 17 mars à 19h00 (heure française). Malgré des manifestations symboliques et des incidents en Russie, des rassemblements en Europe, Vladimir Poutine est quasiment assuré de l'emporter et d'obtenir un nouveau mandat de six ans.

Vladimir Poutine est quasiment assuré de remporter une victoire écrasante ce dimanche 17 mars à l'issue de l'élection présidentielle en Russie malgré les manifestations symboliques de quelques milliers d'opposants à midi devant les bureaux de vote. Le président russe, parvenu au pouvoir fin 1999, devrait obtenir un nouveau mandat de six ans et ainsi, à terme, dépasser en longévité Joseph Staline au Kremlin. La guerre en Ukraine en toile de fond Cette élection, commencée vendredi 15 mars est organisée avec en toile de fond la guerre en Ukraine, ordonnée en février 2022 par Vladimir Poutine avec le lancement d'une "opération militaire spéciale" dans ce pays. L'Ukraine a multiplié ces derniers jours les attaques contre les raffineries pétrolières en Russie, a bombardé des régions russes et cherché à mener des incursions transfrontalières via des forces supplétives. La réélection de Vladimir Poutine ne fait guère de doutes en l'absence de rival crédible parmi les trois autres candidats, d'autant que son principal opposant, Alexeï Navalny, est mort en détention le mois dernier. Le Kremlin espère une participation élevée pour prouver le soutien de la population russe à son président. Quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote à 19h00 (en France), le taux de participation dépassait au niveau national les 67,5% du précédent scrutin présidentiel en 2018. "Midi contre Poutine" Les partisans d'Alexeï Navalny avaient appelé les Russes à un "midi contre Poutine", en se rendant tous en milieu de journée dans les bureaux de vote. Il a été impossible d'estimer de manière indépendante l'ampleur de la participation à cette contestation alors que des dizaines de milliers de policiers et de membres des forces de l'ordre ont exercé un contrôle strict sur le déroulement du scrutin. Des journalistes de Reuters ont constaté un afflux d'électeurs, des jeunes en particulier, à midi dans des bureaux de vote de Moscou, Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg, avec des files de plusieurs centaines voire milliers de personnes. Certains de ces électeurs ont dit être venus à cette heure en signe de protestation contre Vladimir Poutine même si rares étaient les signes distinguant les éventuels contestataires des autres citoyens. Rassemblements en Europe Des rassemblements d'opposants ont eu lieu à midi devant les bureaux de vote installés dans les représentations diplomatiques russes de plusieurs pays en Europe et en Asie. À Paris, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies au Trocadéro avec des slogans tels que "Poutine illégitime" ou "Retrait des troupes en Ukraine". Ioulia Navalnaïa, veuve d'Alexeï Navalny, a pour sa part participé à une manifestation devant l'ambassade de Russie à Berlin. Incidents isolés en Russie depuis vendredi En Russie même, des incidents isolés ont émaillé depuis vendredi les opérations de vote, avec le déversement de liquide teinté dans des urnes ou des tentatives d'incendie de bureaux de vote. Ils ne devraient avoir aucune conséquence sur l'issue probable du scrutin.