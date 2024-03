Football : sourires retrouvés à Rodez

En s’imposant (3-0) avec la manière face à Orléans, dimanche 17 mars lors de la 14e journée de D2, les Rafettes ont enfin été récompensées de leurs efforts, après avoir enchaîné trois rencontres à l’issue frustrante.

L’insatisfaction qui rôdait autour du vestiaire ruthénois s’est évaporée avec les premières chaleurs du printemps, dimanche 17 mars dans l’enceinte de la rue Vieussens. Le vent s’est engouffré dans les travées Paul-Lignon, mais le coup de sifflet final du duel entre Rodez et Orléans est venu, comme un rayon de soleil, illuminer le ciel sang et or. Vainqueures 3-0 des Loirétaines, les Rafettes avaient besoin de ce nouveau souffle, les trois matches précédents leur ayant laissé un goût amer.

En plus d’avoir vu trois de ses cadres, Solène Barbance, Sophie Vaysse et Sofia Guellati, être suspendues, le groupe de l’entraîneur Franck Plenecassagne n’avait pas été récompensé de ses efforts, autant défensivement qu’offensivement. Déjà contre le leader strasbourgeois, le 11 février, qui avait rejoint la bande à Océane Saunier deux fois avant de s’imposer 2-3, puis par l’égalisation (1-1) du Mans sur contre son camp dans les arrêts de jeu, une semaine plus tard, et la défaite 1-0 chez le dauphin nantais le 3 mars, pour un but encaissé à la 87e.

Deux places de gagnées au classement

La dernière ligne droite du chrono s’annonçait cruciale. Et les Rafettes ont fait le travail : pour éviter de se donner des sueurs froides, elles ont ajouté un troisième but d’écart avec leurs adversaires avant même d’entrer dans les fatidiques dix dernières minutes de jeu. "On a tenu jusqu’au bout, c’est bien, pas de but !", se réjouissait la capitaine sang et or Océane Saunier. Les siennes ont régné pratiquement sans partage sur la rencontre. Avec une défense sereine et efficace, sur laquelle elles s’appuient depuis plusieurs semaines. Et même si Plenecassagne a concédé que ses protégées ont "proposé un peu moins de jeu que les derniers matches mais il faut savoir être efficace."

Saunier a montré la voie à la 23e minute, de la tête. Une quatrième occasion ruthénoise qui concrétisait leur domination, avant qu’Inès Barrier n’ajoute sa pierre à l’édifice en lobant la gardienne orléanaise, Audrey Dupupet. Les visiteuses ont bien tenté quelques contres, sans succès. Et elles ont vu leur flamme s’éteindre quand le ballon de coup franc tiré par Ninon Barnoin a trouvé la tête de Maud Antoine en guise de coup de grâce (77e). La jeune attaquante Louan Guérin, qui porte habituellement le maillot de la réserve, en R1, a même pu prendre part aux réjouissances et disputer ses toutes premières minutes en D2.

Ce succès a mis les têtes ruthénoises à la fête. Et il leur permet de, non seulement, passer devant Orléans au classement, mais aussi de grimper de deux places en se hissant jusqu’au 5e rang, dépassant Lens et Albi-Marssac.